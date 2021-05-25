وزير الإعلام السعودى: مصر فى مرحلة نهضة شاملة يقودها الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور ماجد عبد الله القصبى وزير التجارة والإعلام السعودى، أنه سيحضر إلى مصر قريبًا على رأس وفد من رجال الأعمال السعوديين لبحث المشروعات المشتركة بين البلدين وإعطاء دفعة قوية تساهم فى خدمة اقتصاد الدولتين، مؤكدًا أن مصر شريك وحليف للمملكة، ولا بد من تعزيز العلاقات معها فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية، وأن تكون هناك برامج مشتركة بين البلدين.





وأضاف القصبى، خلال لقائه مع الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالرياض، أن المملكة تكن كل احترام وتقدير لمصر ورئيسها وشعبها، مضيفًا: "تعلمنا فيها وساهم المدرسين والأساتذة المصريين فى تعليم السعوديين، وأنها الآن تمر بمرحلة بناء ونهضة شاملة وتنفذ خطة طموحة يتولاها الرئيس السيسى بنفسه ويعاونه فريق كفء من الوزراء والمسؤولين."

وأبدى وزير التجارة والإعلام السعودى، رغبته فى فتح مجالات التعاون المشترك بين وسائل الإعلام فى الدولتين، وأن تتوحد جهودهما لخدمة القضايا التى تهم العالم العربى والإسلامى، وأن تعمل على تنفيذ شراكة استراتيجية بين المؤسسات الإعلامية فى البلدين، وأن نبنى علاقات مؤسسية واضحة.

وأكد أن القضايا التى تعانى منها الدولتين فى المجال الإعلامى والثقافى واحدة، متابعا: "نأمل أن نتوصل لبروتوكولات للتدريب المشترك للإعلاميين وكذلك الندوات واللقاءات المشتركة والبرامج فى موسم الحج والعمرة لأن مصر أعطت الكثير وما زالت تواصل العطاء".

ورحب بالدعوة التى وجهها الكاتب الصحفى كرم جبر، لزيارة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى زيارته القادمة لمصر، كما أعرب عن سعادته بعقد لقاء مع الصحفيين والإعلاميين المصريين لتبادل الرؤى والأفكار.