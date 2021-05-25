صور- الجمعة.. الأوقاف تفتتح 16مسجدا جديدا و7 آخرين بعد الترميم والصيانة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أن إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 1.436 مسجدًا، منها 1.331 مسجدًا جديدًا أو إحلالاً وتجديدًا، و105 مساجد صيانةً وترميمًا.

وشملت مساجد الافتتاحات بمديرية أوقاف البحيرة "الوسطاني- كفر دمنبوه – كوم حمادة"، "إبراهيم الفرحانى - البستان – الدلنجات"، "أبوزريق – قرية أبوزريق – إيتاى البارود"، "الرحمن – مدخل قرية حافظ – دمنهور"، "الزهراء - رمسيس - إيتاى البارود"، "مسعود سعد - بندر الدلنجات"، "المصطفى - إبيا الحمرا- الدلنجات"، "عزبة رجب – قرية طيبة – الدلنجات".

وبمديرية أوقاف سوهاج مساجد "المتولى – روافع العيساوية – المنشأة"، "الهداية أولاد سالم بحرى - دار السلام"، "التوحيد - نجع العسال أخميم"، وبمديرية أوقاف الإسماعيلية مسجدى "أبو سلامة – السويدات – القصاصين"، "التقوى كساب - المحسمة الجديدة - أبو صوير – الإسماعيلية"، وبمديرية أوقاف قنا مسجدى "الرحمن السلامية – نجع حمادى"، "عبدالمعبود رمضان – ج الدوم- أبوتشت"، وبمديرية أوقاف المنوفية مسجد "التقوى – طهواى – أشمون".

أما مساجد الصيانة والترميم ، فهى بمديرية أوقاف قنا "نجع عزوز- القلعة – قفط"، "العتيق – أسمنت – نقادة"، "الشاورى – فرشوط"، "خاتم المرسلين- كوم يعقوب أبو تشت"، وبمديرية أوقاف البحيرة مسجد "الأبعادية الكبير - الأبعادية – دمنهور"، وبمديرية أوقاف المنيا مسجد "عمر بن الخطاب الكائن بشارح الحرية حى أبو هلال المنيا"، وبمديرية أوقاف الإسماعيلية مسجد "الشهيد سعد البعلى – البعالوة – القصاصين".