أشادوا بحياة كريمة.. النواب لوزير الإسكان: مش منطقى مشروع صرف يقعد 20 سنة

جدة - نرمين السيد - وأكد الأعضاء، أن المبادرة تستهدف التخفيف عن كاهل الموطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، مطالبين فى الوقت ذاته بسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب فى باقى المناطق التى لم تشملها المبادر.

من جانبه شدد النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أهمية الإسراع فى مشروعات الصرف الصحى غير المنتهية بمركز المحلة محافظة الغربية، قائلاً: "مش منطقى أن مشروع يقعد 20 سنة لكى ينتهي، لننظر إلى مشروعات حياة كريمة هناك قرى انتهى بها الصرف فى أربع أو خمس أشهر ".

وأشاد وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بجهود القيادة السياسية فى إطار مبادرة حياة كريمة، مطالباً فى الوقت ذاته باستكمال مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب دائرة بلقاس بمحافظة الدقهلية.

وأكد النائب إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" غير مسبوقة فى تاريخ مصر، قائلا: لأول مرة هناك اهتمام كبير بقرى الصعيد وجميع محافظات مصر، مشيداً فى الوقت ذاته بجهود وزير الإسكان فى العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى على أكمل وجه.

وطالب بسرعة تنفيذ محطة مياه بنى مزار رغم حل المشكلة بالنسبة الخاصة بسلامة المياه الخاصة بهما لسلامة المياه، مشيراً إلى عدم الانتهاء من محطات الصرف الصحى بمغاغة والتى بدأ العمل فيها منذ 2009.

ووجهت النائبة شيرين القشاش، عضو مجلس النواب بمحافظة المنوفية، التحية للقيادة السياسية على مبادرة حياة كريمة التى تهدف إلى تطوير الريف.

وانتقدت فى الوقت ذاته التباطؤ الشديد فى الانتهاء من الصرف الصحى خاصة فى القرى غير المشمولة فى إطار المبادرة.

وقال النائب مجدى ملك، إن المبادرات تأتى لنجدة المواطنين بعد سوء أداء فى القطاعات المختلفة فى ربوع الجمهورية، نتيجة فساد استمر 50 عاما وغياب للرؤية فضلا عن سوء توزيع الدخل القومى، مطالباً بسرعة إنجاز الصرف الصحى بمركزى سمالوط ومطاى بمحافظة المنيا لاسيما ونحن نعيش مصر الحديثة وفى ظل ما يحدث من إنجازات وتطوير.

وأضاف ملك، أن مركز سمالوط يخلو من الصرف الصحى سوى قرية واحدة مقابل 7 قرى متوقف العمل فيها منذ 2008، وكذا مركز مطاى يتضمن 3 قرى فقط بها صرف صحى، و2 جارى العمل فيها، مشيرا إلى أن العمل فى الصرف الصحى فى المركزين بدأ منذ عام 1996 ولم يكتمل حتى الآن وهناك أحياء بالكامل ليس بها صرف.

وقال النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، إن صعيد مصر يعلق أمال كبيرة على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشدداً على أهمية الإسراع فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بمحافظة المنيا، حيث أن نسبة التنفيذ فيها نحو 7% منها 2% فى مركز ملوى السنوات الماضية، وهى نسبة صادمة.

وانتقد النائب أحمد الشيشيني، تأخر تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بمركز كوم حمادة، قائلاً: الإهمال فى مشروعات الصرف فى قرية صفط العنب أدى بحياة طفل غرف عندما كان يسير مع والدته.

وقال النائب فتحى قنديل عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، إن مركز نجع حمادى شهد انقطاعا كبيرا فى مياه الشرب خلال شهر رمضان فى عدد من القرى بالمركز، قائلاً: "الناس لم تجد مياه للشرب والاستخدام اليومى، و لا حتى شوية مياه للوضوء".

وأضاف قنديل: "تقدمنا بعدد من الشكاوى و فى النهاية يبعتوا لنا عربة مياه.. السؤال العربية هتكفى مين و لامين، الأمر انتشر خلال شهر رمضان فى قرى القناوية والحماوية والسلامية".

وأشار البرلمانى إلى أن الرد الذى جاء من الحكومة أن هناك 4 مرشحات مياه يتم صيانتها وتطويرها فى نجع حمادى، كيف يتم تطوير 4 مرشحات فى وقت واحد و فى رمضان ".

وشددت النائبة شادية خضير، على أهمية الانتهاء من إحلال وتجديد الصرف الصحفى بمدينة السلام لحماية الثروة العقارية، متسائلة فى الوقت ذاته عن سبب العمل فى رصف القاهرة الجديدة بالكامل، بقولها : "القاهرة الجديدة مصارينها مفتوحة كلها منذ 3 أشهر، فى حين كان المفروض العمل على جزء جزء"، فيما قرر رئيس المجلس حذف كلمة "مصارين".

وأشار النائب سعودى عبد الرحمن عضو مجلس النواب إلى كارثة وفاة 6 أشخاص فى بيرة الصرف المفتوحة بمركز صفانية، مشدداً أيضا على أهمية الانتهاء من مشاريع مياه الشرب فى بنى مزار ومغاغة والعدوة.