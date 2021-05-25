وزير الإسكان: إنجازات مصر خلال الـ6 سنوات الأخيرة يضاهى ما تم فى 40 عاما

جدة - نرمين السيد - وأكد الجزار، خلال رده على طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية خلال الجلسة العامة للبرلمان، أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى هناك الكثير من الأعمال التى تمت على أرض الواقع، قائلاً: "ما تم فى آخر 6 سنوات من عمر مصر غير مسبوق".

وقال: "خلال الـ6 سنوات الماضية تم الانتهاء من 279 من مشروعات المياه على مستوى الجمهورية بتكلفة إجمالية 61.4 مليار جنيه، وهناك مشروعات أخرى يتم تنفيذها، وأنه تم عمل 864 مشروع صرف صحى، وجار عمل 473 مشروعًا"، قائلاً: "ما تم فى الفترة الأخيرة يضاهى ما تم فى آخر 40 سنة".

وقال وزير الإسكان: "عدينا فترة الشغل علشان الانتخابات، وبطلنا ندى تأشيرة لكل نائب علشان الانتخابات"، متابعًا: "مش بنشتغل غير لما يكون المشروع مدرج وممول".

وأكد وزير الإسكان التزام الوزارة بالخطة المدرجة والمحدد لها موازنات تمت بالكامل، قائلاً: "لا يوجد جنيه فى موازنة الوزارة لم يتم صرفه وفقًا للخطة".