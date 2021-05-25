رئيس مجلس الشورى السعودى: السيسى قدم لمصر والمنطقة إنجازات غير مسبوقة

جدة - نرمين السيد - أكد عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، قدم لمصر والمنطقة إنجازات كبيرة وغير مسبوقة فى فترة قصيرة جدا، مشيدًا بالعلاقات التى تربط بين الزعيمين العربيين الكبيرين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس السيسى.





وأضاف آل الشيخ، خلال لقائه مع الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالرياض، أن الرئيس السيسى استطاع أن يقضى على كل الأزمات التى كانت تعانى منها مصر حين تسلم حكمها مثل طوابير الخبز والمواد التموينية والمواصلات وغيرها.

وقال رئيس مجلس الشورى السعودى، إنه التقى الرئيس السيسى فى آخر زيارة له لمصر، وأشاد بحسن لقاء الرئيس وحفاوته وترحيبه وأنه طلب منه ومن الوفد السعودى زيارة المشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها فى مصر، خصوصًا الصوب الزراعية التى ساعدت فى القضاء على الفجوة الغذائية ووفرت الغذاء وكذلك قناة السويس الجديدة وأهميتها لمصر والعالم.

وأوضح أن المشروعات التى شهدها فى مصر تثبت الإرادة والعزيمة والتصميم والقدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة وتنفيذها فى زمن قياسى، رغم أن التحديات التى كانت تعانى منها مومنوارثة منذ سنوات طويلة.

وأعرب عن سعادته بالدعوة التى تلقاها من المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لزيارة مصر، لافتًا إلى أنه سيقوم بالزيارة لأنها أول دعوة يوجهها البرلمان المصرى لرئيس مجلس الشورى وتسهم كثيرا فى استمرار التواصل بين المجلسين.

ومن جانبه أشاد كرم جبر، بالعلاقات التاريخية المتينة التى تربط مصر والسعودية، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإعلام هى ضرورة على ترسيخ العلاقات الطيبة بين مصر وشقيقاتها الدول العربية، والعمل على وحدة الصف وإبراز الجوانب الإيجابية والابتعاد عن اسباب الخلاف، وأن يمد الإعلام جسور التشاور والتواصل والحوار وتبادل الرؤى فى مختلف القضايا التى تخدم المصالح المشتركة بين البلدين، ومساندة القضايا العربية والإسلامية بما يقرّب بين الدول والشعوب.