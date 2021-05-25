إنفوجراف.. استعدادات التعليم لامتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - أعنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان النهائية الأساسية التى تنطلق فى شهر يوليو المقبل لطلاب الثانوية العامة، ستنعقد فى قرابة 2300 مدرسة مجهزة بخوادم مركزية وبنية تكنولوجية.





ويتناول الإنفوجراف التالى استعدادات وزارة التعليم لامتحانات الثانوية العامة:- ومن المقرر أن تجرى امتحانات الثانوية العامة وسط تدابير احترازية للوقاية من فيروس كورونا، من خلال ارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعى.

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