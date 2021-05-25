صور.. مطران سمالوط يترأس صلاة جنازة الأنبا سلوانس

جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، الصلاة الجنازة على جثمان الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب العامر بالأقصر، بكنيسة القديس مار مرقس بسمالوط.





يذكر أن الأنبا سلوانس، كان يتلقى العلاج بمستشفى الراعى الصالح بسمالوط، وتوفى اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. ونعت مطرانية سمالوط، الأنبا سلوانس، قائلة: "نسأل الرب أن ينيح نفسه البارة فى فردوس النعيم ذاكرين خدمته المباركة وجهاده الحسن فى الكنيسة المقدسة، طالبين العزاء السمائى لأبنائه الرهبان وكل محبيه".

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