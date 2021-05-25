بطريرك الكاثوليك يعزى الكنيسة الأرمنية فى وفاة البطريرك كريكور بيدروس

جدة - نرمين السيد - قدم الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، التعازى للكنيسة الأرمانية وللمطران كريكور كوسا، مطران الأرمن الكاثوليك بمصر، فى وفاة البطريرك كريكور بيدروس العشرون بطريرك الأرمن الكاثوليك.





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