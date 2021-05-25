الهيئة العربية للتصنيع تدشن خطوط إنتاج أول منتج عربى من التابلت واللاب توب

دشنت الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة طلال أبو غزالة العالمية، خطوط إنتاج أول منتج عربي من التابلت واللاب توب،تحت شعار صنع في مصر. وتقام خطوط الإنتاج وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، وذلك فى اطار خطة الهيئة العربية للتصنيع فى الشراكة مع كبرى الشركات العالمية.

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