86 % نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بشمال سيناء بتكلفة 260 مليون جنيه

قال العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، إن نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية 2021/2020، على مستوى المحافظة بلغت 86%.

ولفت الغندور، إلى أن الدولة راعت عند وضع خطتها الاستثمارية نصيب الفرد من الخدمات المقدمة، حيث يتم توزيع مبالغ واعتمادات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظات حسب تعداد السكان وتحديد نسبة معينة للفرد من مبالغ الخطة لإقامة المشروعات على مستوى المحافظات ليصبح نصيب الفرد موحدًا على مستوى محافظات الجمهورية وفقا للمنظومة الجديدة.

وأشار سكرتير عام شمال سيناء، إلى أن اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الجاري بلغت 260 مليون و900 ألف جنيه، وأنه تم توزيع الاعتمادات على محاور التنمية الأساسية من أعمال الكهرباء، والطرق، وتحسين البيئة، وتدعيم الوحدات المحلية، وللأمن والمرور والإطفاء، إلى جانب اعتمادات الخطط المركزية التي تنفذ عن طريق الوزارات المعنية فى مختلف القطاعات داخل المحافظة.

وأكد مدير عام إدارة التخطيط فى ديوان عام المحافظة، محمد عبد الخالق، أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية على مراكز ومجالس المدن المختلفة بواقع مبلغ 44.49 مليون جنيهاً للعريش، و27.54 مليون جنيها لبئر العبد، ومبلغ 32 مليون جنيها للشيخ زويد، ومبلغ 20.40 مليون جنيها للحسنة، ومبلغ 30.93 مليون جنيها لنخل؛ لتدعيم برامج الكهرباء والطرق وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية.

وعقدت المحافظة اجتماعاً لمناقشة مشروعات الخطة التنفيذية، حضره محمد عبد الخالق مدير عام التخطيط والمتابعة، هاني مصطفي إبراهيم جميعة، وأحمد إبراهيم محمد غزالي، عضوي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة "دفعة الشهيد أحمد منسي".