/632427/بدء-المباحثات-سامح-شكري-يستقبل-وزير-الخارجية-القطري-في-قصر-التحرير

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، الثلاثاء، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقر وزارة الخارجية بقصر التحرير.

انطلاق جلسة المباحثات الوزارية

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ فى تدوينة عبر "تويتر" صور تبرز استقبال وزير الخارجية سامح شكرى لنظيره القطرى محمد بن عبد الرحمن آل ثان، مشيرا إلى إنطلاق جلسة المباحثات الوزارية الرسمية بين وفدي البلدين.

وكان قد وصل القاهرة، الإثنين، وزير الخارجية القطرى، قادما على رأس وفد بطائرة خاصة من السودان، في زيارة لمصر تستغرق يومين، فى إطار جولة عربية يبحث خلالها دعم التعاون وآخر التطورات.

الرئيس السيسي وتميم

وكان قد بادل الرئيس عبد الفتاح السيسي هاتفياً التهنئة مع الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيين الله عز وجل أن يُعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

قطر تشكر السيسي على دعم غزة

بينما وجهت دولة قطر رسمياً الشكر لزعيمين عربيين واعتبرت أن جهودهما كان لها الفضل في وقف الحرب الآثمة على قطاع غزة الفلسطيني. وفي بيان رسمي صدر عن خارجية قطر وجهت قيادة البلد الشكر لكل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والملك الأردني عبدالله الثاني. ودخلت الهدنة حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الجمعة وتوقفت كافة الأعمال القتالية بين إسرائيل وقوات المقاومة الفلسطينية.