/632419/أمل-رمزي-إنشاء-البوابة-المصرية-للعمرة-يقضي-على-مافيا-سماسرة-الحج

قالت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن إقرار مجلس النواب قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، سيحدث طفرة جديدة وتغيير جذري في ملف الحج والعمرة.

قانون انشاء البوابة المصرية للحج والعمرة

وأوضحت النائبة أمل رمزي عضو مجلس الشيوخ، أن القانون الجديد سيساهم في تحقيق مظلة حماية للمعتمرين، من قبل عمليات النصب التي تتم من خلال بعض الشركات السياحة الوهمية، والسماسرة والوسطاء، من خلال وضع نظام يساعد في تنفيذ متطلبات المعتمرين تحت ظلال حكومي مؤمن بالكامل.

مشكلات الحج

وأشارت النائبة أمل رمزي، إلى أن القانون الجديد سيكون له آثار إيجابية في القضاء على بعض الظواهر والمشكلات ،التي كانت تواجه المعتمرين أثناء تواجدهم بالمملكة العربية السعودية، أبرزها افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، ووجود تكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذاكر طيران للعودة لبعض المعتمرين .

الشركات السياحية

وأكدت النائبة أمل رمزي عضو مجلس الشيوخ، أن البوابة المصرية للعمرة ستحل كل هذه المشكلات والظواهر السلبية بعدد من الآليات، التي منحها القانون لها والتي ستتمكن من خلالها من تسجيل الشركات السياحية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين بما يضمن وجود قاعدة بيانات بكافة الشركات المرخصة.

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وأشادت النائبة أمل رمزي،عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، بمنح البوابة خاصة ربط كود تعريفي خاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية؛ لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية، لافتة أن هذا سيساهم في توفير كافة البيانات المتكاملة عن كل معتمر لدى كافة الجهات المختصة.