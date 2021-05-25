/632420/النواب-ينتقدون-وزير-الإسكان-بسبب-مشروعات-الصرف-ويشيدون-بحياة-كريمة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية الموجهة لوزير الإسكان والمرافق، عاصم الجزار، إشادة بمبادرة "حياة كريمة".

وأكد الأعضاء أن المبادرة تستهدف التخفيف عن كاهل الموطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، مطالبين في الوقت ذاته بسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب في باقي المناطق التي لم تشملها المبادر.

من جانبه وشدد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أهمية الإسراع في مشروعات الصرف الصحي غير المنتهية بمركز المحلة محافظة الغربية، قائلاً: " مش منطقي أن مشروع يقعد 20 سنة لكي نتهي، لننظر إلي مشروعات حياة كريمة هناك قري انتهي بها الصرف في اربع أو خمس أشهر ".

وأشاد وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بجهود القيادة السياسية في إطار مبادرة حياة كريمة، مطالباً في الوقت ذاته باستكمال مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب دائرة بلقاس بمحافظة الدقهلية.

وأكد النائب إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" غير مسبوقة في تاريخ مصر، قائلا: لأول مرة هناك اهتمام كبير بقرى الصعيد وجميع محافظات مصر، مشيداً في الوقت ذاته بجهود وزير الإسكان في العمل علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي علي اكمل وجه.

وطالب بسرعة تنفيذ محطة مياه بني مزار رغم حل المشكلة بالنسبة الخاصة بسلامة المياه الخاصة بهما لسلامة المياه، مشيراً إلي عدم الانتهاء من الانتهاء محطات الصرف الصحي بمغاغة والتي بدأ العمل فيها منذ 2009.

ووجهت النائبة شيرين القشاش، عضو مجلس النواب بمحافظة المنوفية، التحية للقيادة السياسية علي مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلي تطوير الريف.

وانتقدت في الوقت ذاته التباطؤ الشديد في الانتهاء من الصرف الصحي خاصة في القري غير المشمولة في إطار المبادرة.

وقال النائب مجدي ملك، إن المبادرات تأتي لنجدة المواطنين بعد سوء أداء في القطاعات المختلفة في ربوع الجمهورية، نتيجة فساد استمر 50 سنه وغياب للرؤية فضلا عن سوء توزيع الدخل القومي، مطالباً بسرعة إنجاز الصرف الصحي بمركزي سمالوط ومطاي بمحافظة المنيا لاسيما ونحن نعيش مصر الحديثة وفي ظل ما يحدث من إنجازات وتطوير.

وأضاف ملك، أن مركز سمالوط يخلو من الصرف الصحي سوى قرية واحدة مقابل 7 قرى متوقف العمل فيها منذ 2008، وكذا مركز مطاي يتضمن 3 قري فقط بها صرف صحي، و2 جاري العمل فيها، مشيراً إلي أن العمل في الصرف الصحي في المركزين بدأ منذ عام 1996 ولم يكتمل حتي الان وهناك احياء بالكامل ليس بها صرف.

وقال النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، إن صعيد مصر يعلق أمال كبيرة علي مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشدداً علي أهمية الاسراع في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بمحافظة المنيا حيث أن نسبة التنفيذ فيها نحو 7% منها 2% في مركز ملاوي السنوات الماضية، وهي نسبة صادمة.

وانتقد النائب أحمد الشيشيني، تأخر تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بمركز كوم حمادة، قائلاً : الإهمال في مشروعات الصرف في قرية صفط العنب أدي بحياة طفل غرف عندما كان يسير مع والدته.

وقال النائب فتحى قنديل عضو مجلس النواب عن محافظة قنا ، إن مركز نجع حمادى شهد انقطاعا كبيرا في مياه الشرب خلال شهر رمضان في عدد من القرى بالمركز، قائلاً :" الناس لم تجد مياه للشرب والاستخدام اليومى ، و لا حتى شوية مياه للوضوء".

وأضاف قنديل، "تقدمنا بعدد من الشكاوى و في النهاية يبعتوا لنا عربة مياه .. السؤال العربية هتكفى مين و لامين، الامر انتشر خلال شهر رمضان في قرى القناوية و الحماوية و السلامية".وأشار البرلماني إلي أن الرد الذى جاء من الحكومة أن هناك 4 مرشحات مياه يتم صيانتها و تطويرها في نجع حمادى، كيف يتم تطوير 4 مرشحات في وقت واحد و في رمضان ".

وشددت النائبة شادية خضير، علي أهمية الانتهاء من إحلال وتجديد الصرف الصحفي بمدينة السلام لحماية الثروة العقارية، متسائلة في الوقت ذاته عن سبب العمل في رصف القاهرة الجديدة بالكامل، بقولها : "القاهرة الجديدة مصارينها مفتوحة كلها منذ 3 أشهر، في حين كان المفروض العمل علي جزء جزء"، فيما قرر رئيس المجلس حذف كلمة "مصارين".

وأشار النائب سعودي عبد الرحمن عضو مجلس النواب عن إلي كارثة وفاة 6 أشخاص في أحد ابيار الصرف المفتوحة بمركز صفانية، مشدداً أيضا علي أهمية الانتهاء من مشاريع مياه الشرب في بني مزار ومغاغة والعدوة.