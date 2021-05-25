يتحرش بالفتيات.. صور ضبط أشهر متسول في شوارع نجع حمادي

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أعلنت محافظة قنا وخاصة في نجع حمادي الحرب على المتسولين والمتحرشين، حيث شكلت لجان تتابع الوضع وتقضي على هذه الظاهرة تماما.

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، اليوم الثلاثاء، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وقرار رقم 288 لسنة 2021، بالمرور اليومي بدائرة المركز لمنع ظاهرة انتشار التسول واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسولين، شنت حملة مكبرة لمنع التسول واستغلال الأطفال في تلك الأعمال.

شكاوى عدة ضد هريدي

وقال عبداللاه خبير رئيس مدينة نجع حمادي، إن الحملة تمكنت من ضبط عبد النبي حسين سيد هريدي، وهو من أشهر المتسولين بشوارع نجع حمادي، وهناك العديد من الشكاوى ضده لقيامه بأعمال منافية بالآداب والتحرش بالفتيات في الشوارع.

بصحبته طفلة صغيرة

كما لفت إلى أنه جرى تسليمه إلى مركز شرطة نجع حمادي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، كما تم ضبط متسول أخر بصحبته طفلة صغيرة.

منع ظاهرة استغلال الأطفال

كان اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أصدر قرارا في وقت سابق، حمل رقم 288 لسنة 2021، يتضمن تشكيل لجنة عاجلة في كل مركز.

وتكون اللجنة برئاسة رئيس الوحدة المحلية، وعضوية كل من عضوين من الإدارة الاجتماعية، أحدهما ممثل عن الدفاع الاجتماعي والآخر عن قسم الضمان، ومسؤول حماية الطفل، وعضو من إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالوحدة المحلية للمدينة، لمنع ظاهرة المتسولين واستغلال الأطفال في أعمال التسول، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وإعداد تقرير يومي بأعمال كل لجنة وإرساله إلى إدارة الأزمات بالمحافظة.

محضر في حالة طفل يتسول بمعرفة أهله

وتتضمن الحملة، أنه في حالة ضبط طفل يتسول بمعرفة أهله سيجري تحرير محضر جنح ضدهم، وعمل بحث اجتماعي للأسرة لتقديم رعاية اجتماعية لها من قبل التضامن الاجتماعي.

أما إذا كان الطفل مستأجرا فسيتم توجيه تهمة الاتجار بالبشر واستغلال أطفال للتربح لمن يقوم بتسريحهم، مع إيداع الطفل في دار رعاية.

التعامل مع 102بلاغ

وفي وقت سابق، قالت سميحة سعد، مدير وحدة حماية الطفل بقنا، إن وحدة حماية الطفل نجحت في التعامل مع 102 بلاغ من خط نجدة الطفل و440 حالة تم رصدها خلال الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30 مارس 2021.

إحباط 12 حالة زواج مبكر و6 حالات ختان إناث

وأكدت سعد، أنه تم التعامل الفوري مع تلك البلاغات، والتي كان من ضمنها إحباط 12 حالة زواج مبكر و6 حالات ختان إناث وتحرير محضر لسيدة لحوزتها أطفال تستغلهم في أعمال التسول.

هجرة غير شرعية

وأضافت مدير وحدة حماية الطفل أن البلاغات شملت أيضا التعامل مع حالات هجرة غير شرعية وتم تقديم الدعم للأسرة المتضررة من خلال منظمات المجتمع المدني، هذا فضلا عن أن الوحدة استطاعت توفير حضانات لأربعة أطفال حديثي الولادة بالتنسيق مع مديرية الصحة، كما أنها استخرجت العديد من شهادات الميلاد للأطفال المعثور عليهم.