/632422/وزير-الإسكان-أمام-البرلمان-نعترف-بالتقصير-فى-مشروعات-الصرف-الصحي-والمياه

اتفق الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق العمرانية، مع ما ذكره أغلب أعضاء البرلمان بوجود قصور في بعض المشروعات وغيرها من تأخر في الصرف الصحي والمياه وغيرها.

جاء ذلك في رده على طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية خلال الجلسة العامة للبرلمان.

وأكد أنه منذ تولي الرئيس السيسي هناك الكثير من الأعمال التي تمت على أرض الواقع، قائلا: ما تم في آخر 6 سنوات يعادل ما تم في مصر خلال الفترة الماضية.

وقال: خلال الست سنوات السابقة تم الانتهاء من 279 من مشروعات المياه على مستوى الجمهورية بتكلفة إجمالية 61،4 مليار جنيه، وهناك مشروعات أخرى يتم تنفيذها.

وأعلن الوزير، تم عمل 864 مشروع صرف صحي، وجاري عمل 473 مشروع، قائلا: ما تم في الفترة الأخيرة يضاهي ما تم في آخر 40 سنة.

وقال وزير الإسكان: عدينا فترة الشغل علشان الانتخابات، وإننا ندي تأشيرة لكل نائب علشان الانتخابات، متابعا: "مش بنشتغل غير لما يكون المشروع مدرج وممول".

وأكد وزير الإسكان، التزام الوزارة بالخطة المدرجة والمحدد لها موازنات تمت بالكامل، قائلا: لا يوجد جنيه في موازنة الوزارة لم يتم صرفه وفقا للخطة.