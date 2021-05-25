ياسر ريان:الأهلي "مبيقفش على حد" وتصريحات البنزرتي "حرب نفسية".

/632423/ياسر-ريانالأهلي-مبيقفش-على-حد-وتصريحات-البنزرتي-حرب-نفسية

أكد ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، أن المارد الأحمر يملك عددا كبيرا من اللاعبين في الجيل الحالي، لافتًا أن تراجع المستوى في بعض المباريات هو أمر طبيعي وذلك بسبب ضغط المباريات الذي يعاني منه الفريق خلال الفترة الحالية سواء على مستوى البطولات المختلفة التي يخوضها الفريق.

الأهلي أحسن “قماشة “ في مصر حاليا

وقال ريان في تصريحات تليفزيونية خاصة:" الأهلي يملك أفضل "قماشة"حاليا في مصر وإفريقيا كلها ، وأي فريق في العالم يحدث له بعض التراجع بسبب ضغط المباريات، ميسي حين يتراجع مستواه فغن فريق فريق برشلونة يتأثربذالك ".

الأهلي محتاج ظهير أيمن

وأضاف:" الأهلي لا يقف على لاعب مهما كانت قيمته الفنية ، فعلى مدار تاريخ النادي رحل واعتزل العديد من اللاعبين والفريق لم يتأثربرحيلهم او غعتزالهم ، لكن حاليا الفريق يحتاج لبعض التدعيمات في بعض المراكز خاصة في مركز رأس الحربة والظهير الأيمن ".

ريان يرد على تصريحات البنزرتي

ورد ريان على تصريحات فوزي البنزرتي المدير الفني لنادي الوداد المغربي، والتي أكد خلالها بأن الأهلي لم يكن مقنعاً في مباراتي ربع نهائي دوري ابطال إفريقيا اما صنداونز وأن الترجي التونسي سيتأهل على حسابه.

أبرز تصريحات البنزرتي

وقال البنزرتي في تصريحات لإذاعة "موزاييك" التونسية: "الترجي الرياضي التونسي أفضل تكتيكيا من الأهلي المصري في الدور النصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا في الوقت الحالي".

وأضاف البنزرتي: "الأهلي لم يكن مقنعاً في أدائه خلال مواجهتي الذهاب والإياب في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي جمعته بصنداونز الجنوب إفريقيمشيرا إلى أن النتائج لا تعكس مردود الأهلي".

وأوضح، أن البنزرتي يعلم أن الأهلي الأقرب لتحقيق البطولة لذلك يطلق مثل هذه التصريحات، وهذه حرب نفسية وتدار بين الأندية في هذه الفترة قبل المباريات. وأتم تصريحاته:" لا اتفق مع البنزرتي في تصريحاته رغم احترامي له كمدرب له تاريخ طويل في إفريفيا، والدليل أن الأهلي حقق بطولتي الدوري وإفريقيا وقريب من تحقيق السوبر الإفريقي بعد أيام".

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام نادي نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في تمام السادسة مساء على ستاد حمد الجاسم بالعاصمة القطرية الدوحة .