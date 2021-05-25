/632425/دفاع-النواب-تناقش-تعديلات-قانون-التقاعد-والتأمين-والمعاشات-للقوات-المسلحة

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها المكثفة اليوم الثلاثاء، حيث تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

لجنة الشئون التشريعية

فيما تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 مليون يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021.

وطريقة إقرار الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2021.

وطريقة إقرار الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من: بنك التنمية الإفريقي وصندوق التنمية الإفريقي "بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية " بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2021.