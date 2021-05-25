/632428/القطامي-لـ-وزير-الإسكان-الناس-بتشرب-مياه-غير-صالحة-بالواحات-البحرية-وبنعاني-فى-الشيخ-زايد

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إنه لا أحد ينكر حجم جهود التنمية العمرانية، التي تحدث بمدن الجيل الرابع، التي يتم تنفيذها بمختلف محافظات مصر بجانب جهود إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى والتوسع فى محطات تحلية مياه البحر، وأيضا حجم الاستثمارات التى تنفقها الدولة حالياً لتحقيق التنمية المطلوبة بكافة القطاعات.

عمرو القطامي يواجه وزير الإسكان بمشاكل الدائرة

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي، بحضور وزير الإسكان، مؤكدا على أنه رغم ذلك إلا أنهم فى الدائرة التاسعة بمحافظة الجيزة التي تضم كل من الهرم وأكتوبر والشيخ زايد والواحات البحرية، لديهم مشكلات كبيرة حيث أنه لا أحد يتخيل وجود مناطق مجاورة لأحد عجائب الدنيا السبع وهي الأهرامات، تعاني من انقطاع مستمر للمياه ومشاكل فى الصرف الصحي.

عمرو القطامي يشير إلى الأوضاع المتردية فى منطقة الأهرامات

وقال عضو مجلس النواب، عمرو القطامي، تعليقًا عن الأحوال المتردية بمنطقة الأهرامات:" ده أمر غير مرضي لأحد إطلاقا، بجانب أن المناطق دي قريب منها برضوا المتحف المصري الكبير، اللي هيكون نقلة كبيرة لدعم السياحة فى مصر، فحقيقي الموضوع غير متخيل".

ولفت النائب عمرو القطامي، إلى أنه فى الهرم بمنطقتي كفر الجبل، وكفر الغطاطي توجد مشاكل كبيرة بخصوص انقطاع المياه المستمر، قائلا:" الناس بتشتكي ومحدش بيسمع لهم، وأنا بنقل لحضرتك معاناتهم الشبة يومية مع انقطاع المياه"، متابعا:" في الشيخ زايد ودي أنا من سكانها وبنشوف بنفسنا علي فترات قريبة حجم المعاناة من انقطاع المياه، واتصور أن آخر مشكلة كانت الشهر الماضي، وبيقولوا لنا السبب في أن الشيخ زايد كلها على خط واحد، وبالتالي أي مشكلة تحصل كله بيعاني".

وأكد عضو مجلس النواب أيضا أن نفس المشكلة في أكتوبر الجديدة، مشيرًا إلى أن مشروع الـ 25عمارة عندهم مشكلة كبيرة بخصوص الصرف الصحي، مضيفًا:” الناس مش عارفه توصل الصرف الصحي، رغم أن فيه محطات صرف موجودة وصرفت الدولة عليها ملايين، وده مش كلامي، ده متصور صوت وصورة والناس بتعاني،وبطلب من السيد رئيس المجلس إثبات فيديو في المضبطة بخصوص هذه المشكلة".

وتابع عضو مجلس النواب، عمرو القطامي حديثه قائلًا:" الناس بتشرب هناك مياه غير صالحة للشرب، وده برضوا مش كلامي دي ياسيادة الرئيس نتيجة تحليلات وزارة الصحة لنوعيه المياه، اللي الناس بتشربها هناك، وأكدت أنها غير صالحة للشرب، مضيفًا:” أنا عايز سيادة الرئيس أثبتها فى المضبطة أيضا، وده بجانب مشكلة الصرف الصحي في الواحات، واللي الدولة صرفت عليها ملايين والمواطن هناك لم يستفيد بسبب خلافات المقاولين وعدم استلام الأعمال من الشركات الحكومية.

وأختتم: معالي الرئيس أهالينا فى الواحات بيشربوا مياه غير صالحة ولا يوجد لديهم صرف صحي عندهم، ولازال استخدمهم للطرنشات، ودا وضع لا أحد يرضي بقبوله".