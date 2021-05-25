/632430/تاريخ-الأهلي-في-السوبر-الإفريقي-وموقف-الفريقين-قبل-المواجهة-المرتقبة

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي السوبر الإفريقي، أمام الفريق المغربي نهضة بركان، حيث تأهل الاهلي عن طريق الفوز ببطولة دوري أبطال افريقيا، على حساب الزمالك بثنائية عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، بينما تأهل فريق نهضة بركان عن طريق الفوز ببطولة الكونفدرالية الافريقية على حساب نادي بيراميدز بهدف دون رد.

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني ببطولة الدوري المصري برصيد 41 نقطة، ويتبقى له 5 مباريات مؤجلة، بينما يحتل فريق نهضة بركان المركز التاسع ببطولة الدوري المغربي برصيد 23 نقطة،وأعلن الاتحاد الافريفي لكرة القدم عن الموعد النهائي لمباراة الأهلي وفريق نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الافريقية.

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان بالسوبر الإفريقي

وأكد الكاف أن المباراة ستقام يوم الجمعه الموافق 28/5/2021 في تمام الساعة السابعة بتوقيت الدوحة، والسادسة مساء بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت المغرب، وستلعب المباراة في العاصمة القطرية الدوحة، على ستاد جاسم بن حمد، الذي يمتلكه نادي السد القطري، ويلعب عليه المنتخب القطري، تمتلك قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق البث لنهائي السوبر الافريقي، وستقوم ببث المبارة على قنواتها المشفرة.

غيابات النادي الأهلي لمباراة نهائي السوبر الإفريقي

تعافى ثنائي الأهلي علي معلول الظهير الأيسر للفريق، وتعتبر هذه المشاركة هي المشاركة الأولى للاعب على معلول منذ اصابته، في مباراة الأهلي والعملاق البافاري بايرن ميونخ، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندي، وحمدي فتحي لاعب خط وسط الفريق من الاصابات وأصبحوا جاهزين لنهائي السوبر الافريقي امام نهضة بركان، بينما يغيب عن القلعة الحمراء مصطفى شوبير ومحمد محمود للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما يغيب كريم نيدفيد ومحمود متولي للإصابة.

تاريخ الأهلي في بطولة السوبر الإفريقي

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي هو البطل التاريخي للبطولة، حيث حصل المارد الأحمر بطولة السوبر الافريقي 6 مرات في تاريخه، حصل النادي الأهلي على البطولة في عام 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، ويأتي في المركزالثاني نادي الزمالك حيث حصل على البطولة 4 مرات من 5 مشاركات في البطولة، بينما فريق نهضة بركان لم يسبق له الحصول على بطولة السوبر الافريقي من قبل، حيث تعتبر هذه المشاركة أمام الأهلي تعتبر هي المرة الاولي للفريق بالمشاركة في بطولة السوبر الافريقي.

التشكيل المتوقع للأهلي

والتشكيل المتوقع للنادي الأهلي كالأتي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي في خط الدفاع: على معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني في خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة في خط الهجوم: حسين الشحات ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر

التشكيل المتوقع لفريق نهضة بركان

والتشكيل المتوقع لفريق نهضة بركان كالأتي: من المتوقع أن يبدأ مدرب بطل الكونفدرالية بتشكيل يتكون من لعروبي في حراسة المرمى وفي الدفاع: باعدي وإسماعيل مقدم ودايو ونمساوي في خط الوسط: تراوري وناجي والكاس بينما في خط الهجوم:واتارا وحدراف والزغودي