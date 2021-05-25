/632432/وزير-الإسكان-مفيش-حاجة-اسمها-اختلاط-مياه-الشرب-بالصرف-وجهودنا-مع-السيسي-تفوق-40-عام

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية،خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم أنه لا يمكن اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، مؤكدا أن كلاهما يكون على عمق مختلف عن الآخر،مضيفا أن هناك مشكلة بالفعل في المياه، ولكن ليس بالصورة والتعبيرات التي يستخدمها النواب باختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي.

تصدير المنتجات المصرية

وحذر المهندس عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من استخدام تلك العبارات بما يؤثر خصوصا على المنتجات المصرية وتصديرها، خصوصا أثناء الحديث بأنه يتم اختلاط المياه بالصرف الصحي.

المعالجة المطورة

وأشار وزير الإسكان المهندس عاصم الجزار ، إلى أنه التعامل حاليا فيما يتعلق بمياه الصرف الصحي هو الانتقال من سياسة التخلص الآمن، إلى إعادة الاستخدام من خلال المعالجة المطورة، لاستخدامها بشكل آمن ويتم إعادتها للمجاري المائية وفقا للمواصفات.

مقايسات مياه الشرب

وحول شكاوى بعض المواطنين بشأن ارتفاع مقايسات مياه الشرب، أشار إلى أنه سيتم التوجيه بمراجعة الأسس على مستوى الشركات حتى لا تكون هناك أعباء زيادة على المواطنين.

اقرا ايضا :رفع سن معاش رتبة الفريق بالقوات المسلحة لـ 65 سنة ولفت المهندس عاصم الجزار وزير الاسكان، إلي أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وهناك كثير من الأعمال تمت في كل الملفات التي تتطرق لها النواب، فيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي ومياة الشرب ، مؤكدا أن حجم الأعمال التي تمت في 6 سنوات تكافئ ما تم تنفيذه في 40 عاما، وهذا ليس كافيا، بل أن هناك أعمال كثيرة سيتم تنفيذها خلال المرحلة القادمة.