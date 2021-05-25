تركى آل الشيخ: محظوظون بوجود قائد عربى مثل السيسى

جدة - نرمين السيد - أشاد تركى آل الشيخ، مستشار الديوان الملكى بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بالرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدًا أنه يمتلك الحكومة والقوة وبعد النظر وكرامة الفارس العربى الأصيل.





وكتب تركى آل الشيخ، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "فى كل مرة أتشرف بمقابلة فخامة والدى الرئيس عبدالفتاح السيسى حفظه الله، ألمس كم نحن محظوظين بوجود قائد عربى مثله فى منطقتنا يملك الحكمة والقوة وبعد النظر وكرامة الفارس العربى الأصيل، وليس هذا بمستغرب على رجال مصر وجيش مصر الأبى، رعاه الله وسدد خطاه وحقق أمانيه وأحلامه لمصر الغاليه ولأمته العربية".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، استقبل أمس الإثنين، الوزير تركى آل الشيخ، مستشار الديوان الملكى بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن المستشار تركى آل الشيخ، نقل للرئيس تحيات وتقدير جلال الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأكد الرئيس من جانبه على عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأن الشراكة بينهما استراتيجية وبناءة على جميع المستويات وفى مختلف المجالات، سواء فيما يخص تعاون الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص فى البلدين، وأنها تشهد تطوراً مستمراً وتحقق نتائج إيجابية ومثمرة على صعيد التنمية والاقتصاد والاستثمار والترفيه، مع التأكيد على أن القيادتين والحكومتين المصرية والسعودية تسعيان دوماً إلى مزيد من التواصل والتشاور والتنسيق والتعاون فى سبيل تقوية أواصر الأخوة الصادقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتجاوز أى تحديات وإزالة أى عوائق قد تواجه الأعمال المشتركة بينهما على مستوى القطاعين الحكومى والخاص، متطلعين نحو آفاق أوسع من الإنجاز والإسراع فى تحقيق الأهداف المشتركة.