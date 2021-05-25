العربية للتصنيع وطلال أبو غزالة تدشنان أول منتج عربى من التابلت واللاب توب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك تحت شعار صنع فى مصر، ووفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، وفى إطار خطة الهيئة العربية للتصنيع فى الشراكة مع كبرى الشركات العالمية. وفى أغسطس الماضى، شهد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور طلال أبو غزالة رئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، عبر تقنية الفيديوكونفرنس توقيع عقد التصنيع المشترك لأجهزة التابلت واللاب توب، وفقًا لمعايير الجودة العالمية. وأكد التراس أن خطة العربية للتصنيع تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعميق التصنيع المحلى وخفض الواردات لوسائل المنظومة التعليمية والتدريب والمعامل الذكية والأجهزة الإلكترونية الحديثة. وأعرب عن ترحيبه للتعاون مع شركة طلال أبو غزالة، مشيدًا بقدراتها التصنيعية وخبراتها فى مجال إنتاج أجهزة التابلت واللاب توب والصناعات الإلكترونية.

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