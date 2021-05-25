صور.. ثانى قوافل صندوق تحيا مصر لدعم غزة تصل ميناء رفح البرى

جدة - نرمين السيد - وصلت، صباح اليوم الثلاثاء، ثانى قوافل صندوق تحيا مصر، إلى ميناء رفح البرى، لتوصيل المساعدات المصرية للجانب الفلسطينى، ضمن المبادرة المصرية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعم وإعادة إعمار غزة.





وجهز الصندوق القافلة الثانية من خلال تبرعات عينية تضمنت 20 حاوية محملة بأكثر من 500 طن سيراميك وأدوات صحية مساهمة فى عملية إعمار القطاع.

يأتى ذلك بعد أقل من 48 ساعة من وصول قافلة صندوق تحيا مصر الأولى والتى تضمنت 130 حاوية محملة بأكثر من 3 آلاف طن من "المواد الغذائية الجافة، والخضروات، والدواجن، وفاكهة"، بالإضافة إلى "مراتب – وسجاد – أغطية – مطهرات - وكمامات طبية - ملابس وأدوية"، والتى ستصل للأشقاء الفلسطينيين تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعى على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقاما قياسية فى العمل الخيرى والتكافلى فى مختلف دول العالم.

وفعل الصندوق بتفعيل حساب باسم "037037 - إعادة إعمار غزة" فى كل البنوك المصرية، لاستقبال المساهمات والتبرعات بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات أون لاين عبر الموقع الإلكترونى www.tahyamisrfund.org.

الجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر يعمل كمعاون لأجهزة الدولة ومظلة للعمل المجتمعى لدعم الأسر الأولى بالرعاية فى المناطق الأكثر احتياجا، وذلك من خلال عدة محاور منها مواجهة الكوارث والأزمات.

وتعد قوافل دعم قطاع غزة إحدى أنشطة هذا المحور وتعتبر سابقة هى الأولى من نوعها التى تعبر خدمات الصندوق الحدود المصرية، فى إشارة إلى تطور ونمو دور هذا الكيان الذى أسس بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتدعيم روح التكافل والتضامن وتعظيم دور المجتمع المدنى فى شتى مجالات التنمية.