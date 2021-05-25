جدة - نرمين السيد - وشهدت الجلسة أيضا الموافقة على تعديل قانون سن التقاعد بالقوات المسلحة، ورفع سن رتبة الفريق إلى 65 سنة. ورد خلال الجلسة العامة أيضا الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، على طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة من أعضاء المجلس. ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 6 يونيو المقبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النواب يرفع جلساته لـ6 يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.