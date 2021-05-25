عاجل.. الرئيس السيسى يستقبل وزير الرياضة السعودى

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وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية لتبادل الاستفادة من تجارب العمل الشبابى والرياضى بالبلدين الشقيقين، وكيفية استغلالها فى استثمار طاقات الشباب، وبناء كوادر مجتمعية شبابية فعالة.
ورحب الرئيس السيسى، بالمسؤول السعودى فى القاهرة، طالبًا نقل تحياته إلى كلٍ من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، ومؤكدًا عمق وخصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين فى جميع المجالات، وأهمية تعظيم دور الجهات المعنية بالشباب والرياضة لدى الجانبين فى النهوض بالشباب رياضيًا واجتماعيًا وثقافيًا، والذين يمثلون كتلة الأغلبية من تعداد البلدين.
كما استعرض الرئيس، المشروعات والمبادرات الشبابية والرياضية المتنوعة التى تنفذها الدولة فى مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن مصر تولى اهتمامًا كبيرًا بالنشء والشباب سواء فيما يتعلق بتوفير أفضل مستوى ممكن من البنية التحتية الرياضية فى جميع مدن وقرى مصر، بما فى ذلك الأندية الرياضية ومراكز الشباب، إلى جانب توعيتهم بأهمية الممارسة الرياضية لرفع مستوى الصحة العامة للمواطنين من مختلف الأعمار السنية.
من جانبه، أعرب الأمير عبدالعزيز بن تركى، عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسى، ناقلاً إلى تحيات أخيه العاهل السعودى وسمو ولى العهد، ومشيدًا باهتمام سيادته بالمجالين الشبابى والرياضي، لا سيما من خلال تبنى العديد من المبادرات التفاعلية مع الشباب، وإقامة الفعاليات والمؤتمرات الوطنية والإقليمية والعالمية فى هذا الصدد، والتى تعكس الدور المحورى للشباب فى استراتيجية التنمية الوطنية فى مصر.
كما أكد الوزير السعودى، اهتمام المملكة بتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين فى مجال الأنشطة الرياضية المشتركة والتى تمثل جسراً لتعظيم التفاعل وتعظيم أواصر العلاقات بين الشعبين الشقيقين بشكل منتظم وعلى نطاق واسع، مشيدًا فى هذا الإطار بالمشروعات القومية الرياضية الكبرى التى تم استحداثها فى مصر من مدن وقرى أولمبية جديدة وبنية رياضية حديثة تدعم تنظيم أى فعاليات رياضية مشتركة سواء إقليمية أو عالمية.
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