أخبار مصرية

عاجل.. الرئيس السيسى يستقبل وزير الرياضة السعودى

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إياد محمد 2021-05-25 14:57 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، الأمير عبدالعزيز بن تركى الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة السعودى عضو مجلس الوزراء وزير الحج والعمرة، وأسامة نقلى سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودى لكرة القدم.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية لتبادل الاستفادة من تجارب العمل الشبابى والرياضى بالبلدين الشقيقين، وكيفية استغلالها فى استثمار طاقات الشباب، وبناء كوادر مجتمعية شبابية فعالة.

ورحب الرئيس السيسى، بالمسؤول السعودى فى القاهرة، طالبًا نقل تحياته إلى كلٍ من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، ومؤكدًا عمق وخصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين فى جميع المجالات، وأهمية تعظيم دور الجهات المعنية بالشباب والرياضة لدى الجانبين فى النهوض بالشباب رياضيًا واجتماعيًا وثقافيًا، والذين يمثلون كتلة الأغلبية من تعداد البلدين.

كما استعرض الرئيس، المشروعات والمبادرات الشبابية والرياضية المتنوعة التى تنفذها الدولة فى مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن مصر تولى اهتمامًا كبيرًا بالنشء والشباب سواء فيما يتعلق بتوفير أفضل مستوى ممكن من البنية التحتية الرياضية فى جميع مدن وقرى مصر، بما فى ذلك الأندية الرياضية ومراكز الشباب، إلى جانب توعيتهم بأهمية الممارسة الرياضية لرفع مستوى الصحة العامة للمواطنين من مختلف الأعمار السنية.الرئيس السيسى يستقبل وزير الشباب السعودى

من جانبه، أعرب الأمير عبدالعزيز بن تركى، عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسى، ناقلاً إلى تحيات أخيه العاهل السعودى وسمو ولى العهد، ومشيدًا باهتمام سيادته بالمجالين الشبابى والرياضي، لا سيما من خلال تبنى العديد من المبادرات التفاعلية مع الشباب، وإقامة الفعاليات والمؤتمرات الوطنية والإقليمية والعالمية فى هذا الصدد، والتى تعكس الدور المحورى للشباب فى استراتيجية التنمية الوطنية فى مصر.

كما أكد الوزير السعودى، اهتمام المملكة بتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين فى مجال الأنشطة الرياضية المشتركة والتى تمثل جسراً لتعظيم التفاعل وتعظيم أواصر العلاقات بين الشعبين الشقيقين بشكل منتظم وعلى نطاق واسع، مشيدًا فى هذا الإطار بالمشروعات القومية الرياضية الكبرى التى تم استحداثها فى مصر من مدن وقرى أولمبية جديدة وبنية رياضية حديثة تدعم تنظيم أى فعاليات رياضية مشتركة سواء إقليمية أو عالمية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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