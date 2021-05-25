وكيل تعليم الإسكندرية يكرم مسؤول الدمج بالمديرية

جدة - نرمين السيد - كرم الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، الدكتورة رباب فاروق ثابت مسؤول الدمج بالمديرية لجهودها فى الدمج التعليمى، بحضور نادية فتحى مدير عام التعليم العام، ومحمود شحاته مدير إدارة التربية الخاصة.





وأكد سعد، فى بيان له اليوم الإثنين، أن الدمج التعليمى يمثل إتاحة الفرص للأطفال الذين يعانون من إعاقات متنوعة للانخراط فى نظام التعليم تأكيدًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأضاف أن ذلك يأتى لمواجهة الاحتياجات التربوية الخاصة لذوى الاحتياجات الخاصة ضمن إطار المدرسة العادية وفقًا لأساليب ووسائل دراسية مع دراسة لنفس المناهج الدراسية مع تقديم خدمات التربية الخاصة، تلك العملية التى تشمل جميع الطلاب المدمجين فى فصول ومدارس التعليم العام وتقديم الخدمات التربوية لهم مع توفير دعم صفى كامل.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، ولت اهتمامًا خاصًّا بعملية الدمج التعليمى بإصدار قرارات وزارية خاصة بالدمج بالتعليم العام والتعليم الفنى وأصبحت جميع المدارس الحكومية دامجة ومُلزمة باستقبال جميع الطلاب ذوى الإعاقة طبقًا للقرار الوزارى 252 لعام 2017.

ولفت إلى أن الوزارة نظمت برامج تأهيل للمعلمين ومديرى المدارس ومسؤولى الدمج بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وبعض الجامعات وبعض مؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق أقصى استفادة من عملية الدمج، موضحًا أن الدمج التعليمى يهدف إلى تعديل اتجاهات أفراد المجتمع والتقليل من الفوارق الاجتماعية والنفسية وتوفير مناخ ملائم بفرص أفضل لتحقيق الذات عند الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وتحسين سلوكياتهم الاجتماعية.