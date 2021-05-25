صور.. وزير الخارجية ونظيره القطرى يناقشان ما شهدته العلاقات من تطور إيجابى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء استهدف مناقشة ما شهدته أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور إيجابى فى أعقاب التوقيع على "بيان العُلا" فى يناير 2021، والتأكيد على أهمية البناء على تلك الخطوة الهامة عبر اتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير التى تهدف لتعزيز الأجواء الإيجابية خلال الفترة المُقبلة.

كما تم التطرق إلى أهمية العمل على الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة المتاحة بالبلدين بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقيّن.

وتناولت المباحثات أيضًا بحث سبل دفع آليات العمل العربى المُشترك فى مواجهة التحديات التى يشهدها المحيط العربى والإقليمى لا سيما فى ضوء رئاسة دولة قطر لمجلس جامعة الدول العربية، فضلاً عن مناقشة مواقف البلدين إزاء أهم القضايا الإقليمية بما فى ذلك تطورات ملف سد النهضة الإثيوبى.

فى سياق متصل، أوضح السفير أحمد حافظ، أنه تم صباح اليوم بوزارة الخارجية اختتام جولة جديدة من اجتماعات اللجنة القانونية ولجنة المتابعة المصرية القطرية المعنية بمتابعة التزامات البلديّن فى إطار "بيان العُلا"، وواصل الوفدان بحث المسائل العالقة والاتفاق على دورية انعقاد اللجنتيّن لحين الانتهاء من إنهاء جميع القضايا العالقة تنفيذًا لما تضمنه "بيان العُلا" الموقع بتاريخ 5 يناير 2021.