الأزهر: الصهاينة يغامرون بمستقبل اليهود بمحاولتهم تهويد القدس

جدة - نرمين السيد - أكد الأزهر الشريف، أن محاولات تهويد مدينة القدس تمثل خرقا للاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية التى تحرم وتجرم أى تغيير لطبيعة الأرض والسكان والهوية فى الأراضى المحتلة، ومن ثم فإن محاولات تهويد القدس فاقدة للشرعية القانونية، فضلًا عن مصادمتها لحقائق التاريخ التى تعلن عروبة القدس منذ بناها اليبوسيون العرب قبل أكثر من 60 قرنًا من الزمان.





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