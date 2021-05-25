 النواب يقر 4 اتفاقيات جديدة للمنح والقروض

جدة - نرمين السيد - وجاءت على النحو التالى: طريقة إقرارالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقى بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 مليون يورو، الموقع بتاريخ 2021/3/3، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 182 لسنة 2021.

طريقة إقرارالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقع فى القاهرة بتاريخ 2020/9/29، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 183 لسنة 2021.

طريقة إقرارالموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من: بنك التنمية الإفريقى وصندوق التنمية الإفريقى "بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتمانى لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق الريفية " بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، الموقع بتاريخ 2021/3/3، والصادر بهاقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2021.

طريقة إقرارالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بمبلغ 50 مليون دولار أمريكى للمساهمة فى تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى جمهورية مصر العربية، الموقعة فى الكويت بتاريخ 2021/1/27، والصادر بهاقرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 185 لسنة 2021.