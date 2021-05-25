تركي آل الشيخ ينشر صورة له برفقة الرئيس السيسي عبر تويتر

نشر الوزير تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، صورة له مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. و ظهر تركي آل الشيخ فى الصورة برفقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء لقاءه بالرئيس واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. يذكر أن استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الوزير تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المستشار تركي آل الشيخ نقل للسيد الرئيس تحيات وتقدير جلال الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقد أكد الرئيس من جانبه على عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأن الشراكة بينهما استراتيجية وبناءة على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، سواء فيما يخص تعاون الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص في البلدين، وأنها تشهد تطوراً مستمراً وتحقق نتائج إيجابية ومثمرة على صعيد التنمية والاقتصاد والاستثمار والترفيه، مع التأكيد على أن القيادتين والحكومتين المصرية والسعودية تسعيان دوماً إلى مزيد من التواصل والتشاور والتنسيق والتعاون في سبيل تقوية أواصر الأخوة الصادقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتجاوز أي تحديات وإزالة أي عوائق قد تواجه الأعمال المشتركة بينهما على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، متطلعين نحو آفاق أوسع من الإنجاز والإسراع في تحقيق الأهداف المشتركة.

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