الجزار للبرلمان: حجم العمل بالصرف الصحى آخر 6 سنوات يكافئ 40 عاما...

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الدولة المصرية فى مد شبكات الصرف الصحة بكافة أنحاء الجمهورية خلال الفترة الماضية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن حجم العمل الذى تم خلال الـ6 سنوات الأخيرة من التمويل والقدرات المضافة لشبكات الصرف الصحى يكافئ ما تم إنجازه خلال 40 عام مضت، مستطردا: "وليس كافٍ، فهناك المزيد من العمل".

وأوضح الجزار أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ 864 مشروع صرف صحى بإجمالى 96 مليون متر مكعب بتكلفة 76 مليار جنيه لخدمة 45 مليون مواطن، لافتا إلى أن بعض أعضاء مجلس النواب أشاروا إلى تعطل بعض المشروعات نتيجة تقاعس الشركات، وعلق قائلا: "لا يوجد جنيه لا يتم استغلاله، وهناك شركات تتقاعس ويتم سحب المشروعات منها، والبعض تحدث عن شركات بالاسم وهى تتبع قطاع الأعمال وتم سحب المشروع منها".

وأضاف الجزار أن سحب المشروعات من تلك الشركات ربما يضر بالعمال ويعرضهم للخطر، وهم فى مسئولية الحكومة أيضا، قائلا: "نحاول الموازنة بين عدم الإضرار بمصالح العاملين بتلك الشركات وتعريضها للخطر وفى نفس الوقت استفادة المواطن".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء لمناقشة 71 أداة رقابية مُقدمة من عدد من أعضاء المجلس، موجهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منها 34 طلب إحاطة وسؤال عن توقف مشروعات الصرف الصحي وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحى، وعدم إجراء معالجة لمياه الصرف الصحى.