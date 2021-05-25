البرلمان يوافق على 4 تقارير بشأن اتفاقيات قروض ومنح لمشروعات المياه والصرف...

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على 4 تقارير من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن اتفاقيات قروض ومنح.

وجاءت الموافقات على النحو التالي:

1) اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 مليون يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 182 لسنة 2021.

2) اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 183 لسنة 2021.

3) اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من: بنك التنمية الإفريقي وصندوق التنمية الإفريقي "بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية " بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021، والصادر بهاقرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 184 لسنة 2021.

4) اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية، الموقعة في الكويت بتاريخ 27/1/2021، والصادر بهاقرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 185 لسنة 2021.