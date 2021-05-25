وزير الإسكان للبرلمان:لا يوجد تلوث للمنتج الزراعى وخلط مياه الشرب بالصرف مستحيل...

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه لا يوجد فى مصر تلوث للمنتجات الزراعية، مشيرا إلى أنه كثيرا ما تتردد أقاويل عن خلط مياه الشرب بمياه الشرب الصحى، مُعلقا: "هذا الأمر غير ممكن فنيا".

وأضاف: "مياه الشرب على أعماق والصرف الصحى على طبقات أعمق، ومياه الصرف الصحى تسير بالانحدار، أما مياه الشرب تسير بالضغط"، وتابع: "لو الاتنين اتكسروا، بفرض إنهم قريبين من بعض ودا مش حقيقى، مستحيل مياه الانحدار تختلط بمياه الضغط"، مضيفا: "هذا الكلام يقال بشكل متكرر ويؤثر اقتصاديا، وأرجو أن يكون الحديث فى هذا الأمر بحرص".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء لمناقشة 71 أداة رقابية مُقدمة من عدد من أعضاء المجلس، موجهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منها 34 طلب إحاطة وسؤال عن توقف مشروعات الصرف الصحي وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحى، وعدم إجراء معالجة لمياه الصرف الصحى.