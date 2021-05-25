وزير الخارجية المصري يلتقي الوفد القطري في قصر التحرير وزير الخارجية المصري يلتقي الوفد القطري في قصر التحرير الوفد المصري فى جلسة المباحثات مع الوفد القطري الوفد المصري فى جلسة المباحثات مع الوفد القطري ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ فى تدوينة عبر "تويتر" صور تبرز استقبال وزير الخارجية سامح شكرى لنظيره القطرى محمد بن عبد الرحمن آل ثان، مشيرا إلى إنطلاق جلسة المباحثات الوزارية الرسمية بين وفدي البلدين.

جلسة المباحثات الوزارية الرسمية بين وزيري خارجية مصر وقطر جلسة المباحثات الوزارية الرسمية بين وزيري خارجية مصر وقطر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يستقبل نظيره القطري في مقر الوزارة بقصر التحرير وبدء المباحثات (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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