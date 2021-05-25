دي باي الساحل الشمالي: تجربة مصيفية فريدة

في السنوات الأخيرة زادت مشاريع العقارات المصيفية في منطقة الساحل الشمالي، ولكن كانت دائمًا هناك بعض العناصر التي لم تكن وافية بالنسبة للراغبين في شراء وحدات مصيفية في الساحل الشمالي، وهنا بالتحديد جاء دور دي باي الساحل الشمالي أحد المشاريع الرائدة في المنطقة، وذلك عبد توفير عدة عناصر كانت متطلبة من أجل توفير قرية مثالية بمعايير عالمية.

أول تلك العناصر التي توفرت في دي باي بالساحل الشمالي كانت المصداقية، حيث أن الشركة القائمة على تنفيذ المشروع هي شركة تطوير مصر الغنية عن التعريف والعاملة في المجال منذ عام 2014، وفي خلال تلك الفترة أنشأت الشركة المالكة لدي باي عدة مشاريع لاقت نجاح باهر، والأهم من ذلك ان التصميمات الهندسية كانت دائمًا تنفذ بحذافيرها، وكانت الوحدات تُسلَّم بشكل مطابق لتلك التصميمات.

ومن تلك المشاريع التي سبقت قرية دي باي الساحل الشمالي لتطوير مصر هي قرية المونت جلالة في منطقة العين السخنة، علاوة على فوكا باي بالساحل الشمالي أيضًا بلوم فيلدز بالقاهرة الجديدة، وقد تم مساندة الشركة من قبل مجموعة عرفة ومجموعة داود ومجموعة الأهرام، وهم أيضًا شركات رائدة في مجال الانشاءات والمجال العقاري بشكل عام، وذلك لتطوير المنتجع بالمعايير اللازمة من أجل مشروع مثالي.

أحد العناصر الأخرى التي ميزت قرية دي باي الساحل الشمالي هي القيمة مقابل السعر، حيث تميزت أسعار دي باي بكونها مناسبة لعدد كبير من فئات المجتمع وتنوعت الوحدات ذاتها بين وحدات لوفتس وشاليهات وفلل وفيلات توين هاوس بمساحات مختلفة وأنظمة دفع ميسرة وبتسهيلات مغرية.

تبدأ الأسعار في دي باي الساحل من أول 2 مليون جنيه مصري للوحدات اللوفتس التي تتكون من غرفة واحدة بينما تبدأ الشاليهات التي تتكون من غرفتين من 2 مليون و200 ألف جنيه مصري وتصل ذات الشاليهات الأكبر من حيث المساحة إلى 3 مليون جنيه و300 ألف، ومساحاتها تكون 180 متر مربع.

الفيلا التوين هاوس صف أول لاجون في قرية دي باي أسعارها تكون 5 مليون و750 ألف جنيه مصري بمساحات 200 متر مربع، أما فلل دي باي الصف أول والتي تطل على البحر مباشرتًا أسعارها تكون 8 مليون و900 ألف جنيه مصري.

ذلك ويتم تسليم الوحدات من قبل تطوير مصر جاهزة على الفرش مباشرتًا حيث تشطب الوحدات بالكامل تشطيب سوبر لوكس.

وتلك الأسعار بشكل عام يمكن تقسيطها على مدة تصل إلى 8 سنوات وتبدأ مقدمات الحجز من أول دفع قيمة 10% من قيمة الوحدات المصيفية في دي باي بالساحل.

تُقَدَّم أيضًا عدد من المرافق والخدمات في منتجع دي باي الساحل الشمالي، حيث يوجد مسطحات مائية يمكن رؤيتها من أغلب الوحدات بالقرية علاوة على المناطق الخضراء التي تضيف الكثير على المظهر الجمالي للقرية ككل.

لم يكتفي المنتجع بذلك بل ووفر أيضًا لمحبي الماء والسباحة كل ما قد يحتاجونه وذلك عبر توفير حمامات سباحة وبحيرات صناعية بأشكال وأحجام متنوعة لتتناسب مع المساحات المحيطة لها، وذلك بجانب حمامات السباحة الرياضية الموجودة بداخل الكلوب هاوس المتواجد بالقرية.

يوجد أيضًا عيادات طبية مجهزة بالمعدات المرجوة من أجل حياة آمنة بداخل الكمبوند بالإضافة إلى صيدليات.

وفر أيضًا منتجع دي باي بالساحل الشمالي حافلات للتنقل السريع في القرية وحول منها، وذلك لتسهيل الحركة حتى دون الحاجة للتنقل الدائم بالسيارات والتي تم توفير العديد من الأماكن الملحقة بالوحدات والمخصصة لها من أجل الركن، أو حتى أماكن للركن بعيدة عن الوحدات وموزعة على قرية دي باي الساحل الشمالي بالكامل.