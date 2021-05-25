/632444/الرئيس-السيسى-يستقبل-وزير-الرياضة-السعودي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية.

وحضر اللقاء، وزير الشباب والرياضة، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وعصام بن سعيد وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء وزير الحج والعمرة، والسفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

التباحث حول سُبل تعزيز التعاون

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية لتبادل الاستفادة من تجارب العمل الشبابي والرياضي بكلا البلدين الشقيقين، وكيفية استغلالها في استثمار طاقات الشباب، وبناء كوادر مجتمعية شبابية فعالة.

خصوصية العلاقات بين البلدين

ورحب الرئيس السيسى بالمسئول السعودي في القاهرة، طالباً نقل تحياته إلى كلٍ من الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً عمق وخصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.

كما تحدثا عن أهمية دور الجهات المعنية بالشباب والرياضة لدى الجانبين في النهوض بالشباب رياضياً واجتماعياً وثقافياً، والذين يمثلون كتلة الأغلبية من تعداد البلدين.

المشروعات والمبادرات الشبابية والرياضية

كما استعرض الرئيس المشروعات والمبادرات الشبابية والرياضية المتنوعة التي تنفذها الدولة في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكداً أن مصر تولي اهتماماً كبيراً بالنشء والشباب سواء فيما يتعلق بتوفير أفضل مستوى ممكن من البنية التحتية الرياضية في جميع مدن وقرى مصر، بما في ذلك الأندية الرياضية ومراكز الشباب، إلى جانب توعيتهم بأهمية الممارسة الرياضية لرفع مستوى الصحة العامة للمواطنين من مختلف الأعمار السنية.

تبني العديد من المبادرات التفاعلية

بينما أعرب الأمير بد العزيز بن تركي عن تشرفه بلقاء الرئيس، ناقلاً إلى تحيات أخيه العاهل السعودي وولي العهد، ومشيداً باهتمام الرئيس بالمجالين الشبابي والرياضي، لا سيما من خلال تبني العديد من المبادرات التفاعلية مع الشباب، وإقامة الفعاليات والمؤتمرات الوطنية والإقليمية والعالمية في هذا الصدد، والتي تعكس الدور المحوري للشباب في استراتيجية التنمية الوطنية في مصر.

كما أكد الوزير السعودي اهتمام المملكة بتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الأنشطة الرياضية المشتركة والتي تمثل جسراً لتعظيم التفاعل وتعظيم أواصر العلاقات بين الشعبين الشقيقين بشكل منتظم وعلى نطاق واسع.

المشروعات القومية الرياضية

كما أشاد بالمشروعات القومية الرياضية الكبرى التي تم استحداثها في مصر من مدن وقرى أولمبية جديدة وبنية رياضية حديثة تدعم تنظيم أي فاعليات رياضية مشتركة سواء إقليمية أو عالمية.

السيسي وتركي ال الشيخ

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الوزير تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

تقدير الملك سلمان بن عبد العزيز

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المستشار تركي آل الشيخ نقل للرئيس تحيات وتقدير الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

السيسي يؤكد على عمق العلاقات

وقد أكد السيد الرئيس من جانبه على عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأن الشراكة بينهما استراتيجية وبناءة على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، سواء فيما يخص تعاون الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص في البلدين، وأنها تشهد تطوراً مستمراً وتحقق نتائج إيجابية ومثمرة على صعيد التنمية والاقتصاد والاستثمار والترفيه.

فضلًا عن التأكيد على أن القيادتين والحكومتين المصرية والسعودية تسعيان دوماً إلى مزيد من التواصل والتشاور والتنسيق والتعاون في سبيل تقوية أواصر الأخوة الصادقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتجاوز أي تحديات وإزالة أي عوائق قد تواجه الأعمال المشتركة بينهما على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، متطلعين نحو آفاق أوسع من الإنجاز والإسراع في تحقيق الأهداف المشتركة.