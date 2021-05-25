/632446/أرفع-الأوسمة-الرياضية-تقليد-الرئيس-السيسي-وسام-الاستحقاق-الخاص-باللجنة-الأولمبية-الأفريقية

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد مصطفى براف، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية "الأنوكا"، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

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