/632426/عبد-المنعم-إمام-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-معاملة-المصريين-بالخارج

تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الخارجية سامح شكري، بشأن معاملة المصريين بقنصلياتنا بالسعودية والإمارات وتأخر وصول وثائقهم.

قنصليات مصر بالخارج

وأشار النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، فى الطلب المقدم، إلى ورود شکاوی عامة من المصريين بالسعودية والإمارات من سوء تقديم الخدمة من القنصليات، وعدم وجود انتظام في تسليم وثائق السفر وغيرها من الوثائق، فضلا عن تأخر استلام بعضها لمده قد تصل إلى 4 أشهر عوضا على إنها تتم بشكل يدوي غير إلكتروني بما يصـعب من الخدمة ويحمل مواطنينا بالخارج أعباء كبيرة للسـفر والتنقل أكثر من مرة، للسفاره من مختلف المدن لانجاز هذه الأوراق، مشيرا إلى عدم وجود أماكن للانتظار وعدم الرد تليفونياولا على صفحات التواصـل الاجتماعي على استفسارات المواطنين.

القنصلية المصرية بالرياض

ولفت النائب عبد المنعم امام عضو مجلس النواب، إلى أن القنصليات العامة المصرية بالرياض لا ترد على أي استفسار من المواطنين، والتي تزيد عن 500 تعليق ولا يوجد رد واحد على اى بوست،بينما قامت القنصلية العامة المصرية بدبي، بوقف التعليقات على صفحتها الرسمية، فتحولت الصفحة الرسمية لتواصل القنصلية مع نفسها بدلا من تواصلها مع مواطنيها فى الامارات العربية المتحدة.

ميكنة خدمات لمصريين بالخارج

وطالب النائب عبد المنعم امام عضو مجلس النواب ، فى طلب الاحاطه المقدم من جانبه، بميكنة كل الخدمات للمواطنين المصريين بالخارج، خاصـه بتلك الدول التي يتواجد بها أكبر جاليات مصرية،مشددا على أن يحصل المصري بالخارج على خدماته القنصلية ( اون لاين ) وبشكل سريع محدد المده، كما يقظم للمواطنين المصريين بالداخل بما يصب في ان يشعر المواطن المصري المغترب ان الخدمات المقدمة من قنصلية بلده لا تقل عن نظيراتها المقدمة لباقي المغتربين من دول أخرى في هذه البلاد.

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هذا وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إخطاره من مجلس الوزراء بسحب 10 مشروعات بقوانين مقدمة من الحكومة للبرلمان، علي رأسها مشروع قانون التعليم الذي يستهدف تعديل نظام الثانوية العامة من عام إلي 3أعوام والذي سبق وأن رفضه مجلس الشيوخ فى جلساته العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، قد على مشروع قانون الوقف الخيري خلال جلسته العامة أمس.