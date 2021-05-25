خطابات وبنود.. كل ماتريد معرفته عن أزمة الأهلي و اتحاد الكرة

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شهدت الفترة الماضية العديد من التطورات في ملف خوض النادي الأهلي بالإضافة لعدد من الأندية الأخرى عدم مباريات خلال فترة التوقف الدولي القادم، الأمر الذي يعني غياب رباعي الفريق الأساسي عن مواجهات المارد الأحمر بالإضافة للاعبي القلعة الحمراء الذي من المقرر إنضمامهم للفريق الأحمر.

وعلم دوت الخليج أن النادي الأهلي طلب تأجيل مبارياته الأربعه خلال فترة التوقف الدولي إستنادا على لائحة الإتحاد المصري لكرة القدم والتي تنص على : " يحق للفرق اللعب خلال فترة التوقف الدولي بشرط أن لا يكون لاعبان من نفس الفريق في المنتخبات ".

الأهلي يطلب تأجيل مبارياته في الدوري

وطلب المارد الأحمر تأجيل مبارياته أمام الفرق التالية : البنك الأهلي يوم 1 يونيه ببطولة الدوري، إنبي يوم 4 يونيه بكأس مصر، أسوان في 7 يونيو ببطولة الدوري، والمقاولون العرب يوم 14 يونيو ببطولة الدوري.

أعتمد الأهلي على المادة 11 من لائحة مسابقة الدوري التي أعتمد عليها اتحاد الكرة منذ بداية الموسم والتي تتضمن أحقية إدارة المسابقات في إقامة مباريات خلال التوقف الدولي إذا كانت هناك ضرورة لذلك، لكن مع تواجد شرط ألا يكون لدى الفريقين طرفا المباراة أكثر من لاعبين اثنين تم استدعاؤهم لمنتخباتهم الوطنية، وهو الأمر الذي يتنافى مع طلب إستدعاء على معلول وبدر بانون وأليو ديانج ووالتر بواليا لمنتخبات بلادهم.

تشكيل الأهلي الرسمي أمام صن داونز بالسوبر الإفريقي

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة صن داونز بدوري الأبطال :

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة.

خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن.

قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان بالسوبر الإفريقي

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط :عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم :جونيور أجايي ومحمد شريف وصلاح محسن والتر بواليا