/632436/اتحاد-الكرة-يعلن-تأجيل-مباريات-الأهلي-وبيراميدز-بسبب-البطولة-الإفريقية

قررت ادارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إجراء عدة تعديلات وتغييرات على جدول الدوري المصري الممتاز على هامش تأهل ناديي الأهلي و بيراميدز لنصف نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية ، على أن تقام مواجهات الفريقين المؤجلة خلال مشاركات المنتخب الأولمبي في دوري الألعاب الأولمبية طوكيو.

واكتفى لجنة المسابقات بإقامةة مواجهات كأس مصر خلال تلك الفترة، تأتي تلك التعديلات حرصا من اتحاد الكرة على إنهاء المسابقات في الموعد المحدد لها وفي نفس التوقيت الإلتزام بمساعدة الفرق المشاركة الإفريقية خاصة بعد طلب المارد الأحمر بتأجيل مواجهاته.

اتحاد الكرة يؤجل مباريات الأهلي وبيراميدز

وجاءت التعديلات النهائية للجنة المسابقات كالتالي: ⁃ تأجيل مباراة المقاولون مع بيراميدز والتي كان من المقرر إنطلاقها يوم الخميس 27 مايو ضمن منافسات الجولة 24.

⁃ تأجيل مباراة بيراميدز مع البنك الأهلي والتي كان من المقرر إنطلاقها يوم 6 يونيو المقبل ضمن الجولة 23.

مباريات الأهلي المؤجلة في بطولة الدوري المصري الممتاز

⁃ تأجيل مباراة الأهلي مع البنك الأهلي والتي كان من المقرر إنطلاقها ضمن منافسات الجولة 25 يوم الأول من يونيو المقبل .

⁃ تأجيل مباراة أسوان مع الأهلي ضمن مواجهات الجولة 17 والتي كان من المقرر إنطلاقها يوم 7يونيو المقبل.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي طلب تأجيل مبارياته أمام الفرق التالية : البنك الأهلي يوم 1 يونيه ببطولة الدوري، إنبي يوم 4 يونيه بكأس مصر، أسوان في 7 يونيو ببطولة الدوري، والمقاولون العرب يوم 14 يونيو ببطولة الدوري.

مواجهات الأهلي القادمة في الدوري الممتاز

وأعتمد الأهلي على المادة 11 من لائحة مسابقة الدوري التي أعتمد عليها اتحاد الكرة منذ بداية الموسم والتي تتضمن أحقية إدارة المسابقات في إقامة مباريات خلال التوقف الدولي إذا كانت هناك ضرورة لذلك، لكن مع تواجد شرط ألا يكون لدى الفريقين طرفا المباراة أكثر من لاعبين اثنين تم استدعاؤهم لمنتخباتهم الوطنية، وهو الأمر الذي يتنافى مع طلب إستدعاء على معلول وبدر بانون وأليو ديانج ووالتر بواليا لمنتخبات بلادهم.