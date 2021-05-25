/632437/خارجية-النواب-تناقش-الموزانة-العامة-وخطة-التنمية-لوزارة-الخارجية-صور

تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اجتماعها اليوم لمناقشة مشرو عي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، فيما يخص "وزارة الخارجية".

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