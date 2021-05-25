/632438/منصة-watch-it-تكرم-الراحل-سمير-غانم-على-طريقتها-الخاصة

كرمت منصة watch it الراحل سمير غانم الذي وافته المنية الخميس الماضي بعد صراع مع فيروس كورونا تسبب في خلل في وظائف الكلى، نقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

دوت الخليج يكشف تكريم منصة wach it للراحل سمير غانم من خلال تخصيص قسم يحمل اسمه.

خصصت منصة watch it قسم خاص يحمل أسم الراحل سمير غانم، يضم عدد كبير من الأعمال المتميزة لنجم الكوميديا الراحل، ومنها حكاية ميزو، وكابتن جودة، وحواديت، وموسيقي في الحي الشرقي وطبيخ الملائكة.

تكريم سمير غانم في مهرجان شرم الشيخ السينمائي

وعلى السياق ذاته، أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ السينمائي تكريم ذكرى الفنان الكبير سمير غانم فى حفل الافتتاح يوم 25 يونيو المقبل، بالإضافة تنظيم ندوة كبيرة يحضرها محبيه من الفنانين والفنانات ضيوف المهرجان، كما سيتم عرض بعض من أعماله المميزة التي تعد علامة بارزة في السينما المصرية، والتي ظلت في ذاكرة المشاهدين ليشيدون بها بعد رحيله.

ومن المقرر عرض بعض أعمله الذي قدمها مع فرقة "ثلاثى أضواء المسرح" مع جورج سيدهم والضيف أحمد، وبعض أعماله المسرحية "المتزوجون" و"أهلا يا دكتور" فضلًا عن مرحلة فوازير رمضان التى ارتبط بها الملايين من عشاق سمير غانم فى مصر والعالم العربي.

هاني رمزي يهدي أبو العربي لروح سمير غانم

وكان الفنان هاني رمزي أهدى هو الآخر عرض مسرحيته "أبو العربي" التي تعرض حالياً في مصر، لروح الفنان سمير غانم، وقال رمزى، عبر حسابه بموقع فيسبوك: "عرض النهاردة لمسرحية أبو العربى، هو عبارة عن احتفالية بعنوان (فى حب سمير غانم)، وسنهدى العرض لروحه لأنه عاشق المسرح وعاشق الضحك.. الله يرحمه".