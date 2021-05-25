/632439/ينتمون-إلى-إقليم-تيجراي-جنود-من-إثيوبيا-يطلبون-اللجوء-للسودان

استمرت جرائم الحرب التي ترتكبها الحكومة إثيوبيا، في إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ومؤشر البحث العالمي جوجل حيث طلب جنود من إثيوبيا اللجوء للسودان.

وفي التفاصيل، طلب جنود إثيوبيون من قوة حفظ السلام فى دارفور اللجوء إلى السودان، بسبب انتمائهم إلى إقليم تيجراى.

تطهير عرقي وجرائم حرب

ويشهد الإقليم تطهيرا عرقيا وجرائم حرب على يد قوات الجيش الإثيوبي، بدعم من إريتريا المجاورة.

استخدام الفسفور الأبيض

فيما كشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية، عن أن المدنيين فى شمال إثيوبيا قد عانوا من حروق مروعة تشير لاستخدام الفسفور الأبيض، وهى جريمة حرب محتملة.

الجيشين الإثيوبى والإريترى والأسلحة الحارقة

وتشير لقطات وشهادات حصرية لشهود وضحايا تم تهريبهم من الحرب فى تيجراى إلى أن الجيشين الإثيوبى والإريترى ربما استخدموا أسلحة حارقة قوية فى مناطق مدنية.

محظور استخدامه ضد أهداف بشرية

وقال خبراء أسلحة كيماوية بارزون، إن اللقطات تتوافق مع الفسفور الأبيض، الذى لا يعتبر سلاحا كيماويا، لكن محظور استخدامه ضد أهداف بشرية بموجب القانون الدولى.

فتاة احترقت بالكامل

ومن بين الضحايا فتاة عمرها 13 عاما من قرية أدياكورو، فى وسط تيجرى عانت من حروق مؤلمة عندما تعرض منزلها للهجوم فى 20 أبريل الماضى.

وقالت الفتاة وتدعى كيسانيت جبريمشيل، عبر الهاتف، للصحيفة: ضرب المنزل سلاح ثقيل وسقطت النار من السطح، لقد أحرقتنى على الفور وكانت لها رائحة البارود.

وأظهرت صور من المستشفى بعد فترة قصيرة من دخول الفتاة إليها بشرتها الداكنة، وقد احترقت بالكامل بعيدا عن ذراعيها وساقيها، ويديها، والتى لم يتبقى منها سوى اللحم والدهون فقط.

وقالت التليجراف، إن الفتاة كانت تصرخ من الألم بينما كانت الممرضات يلفن جسدها المصاب بلطف قدر المستطاع، لكن المورفين لم يعد يعمل، لذلك كانت لمسة والدتها اللطيفة تسبب لها الألم.

ما هو الفسفور الأبيض ؟

ويذكر أن الفسفور الأبيض مادة كيميائية تشتعل عند تعرضها للهواء وتحترق بدرجة حرارة تزيد عن 2700 درجة مئوية. ومثل النابالم المستخدم فى حرب فيتنام، يتأكسد ذاتيا، ما يعنى أن يكاد يكون من المستحيل إخماده بمجرد أن يلامس جلد الإنسان.

ماهو إقليم التيجراي

يقع إقليم التيجراي عند أطراف البلاد الشمالية، كما أنه يحظى بوزن ثقافي واقتصادي وسياسي هائل احتفظت به عبر التاريخ، ويتشارك الحدود مع دولتي السودان وإريتريا.

وإقليم تيجراي إحدى المناطق الإدارية العشر التي تتألف منها إثيوبيا المقسمة وفق نظام "فيدرالية إثنية".

تضاريس وعرة من الجبال

ويتميز الإقليم بتضاريس وعرة من الجبال العالية والسهول الخفيضة، ويقع عند أقصى شمال إثيوبيا، على مسافة أكثر من 600 كم من العاصمة الفيدرالية أديس أبابا.

وتحده من الشمال إريتريا، الشقيق العدو الذي يضم بين سكانه أيضا إثنية التيجراي التي تتكلم التيجرانية على غرار سكان الإقليم.