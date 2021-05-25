نشوى الديب لـ دوت الخليج: الاعتداء على فلسطين يؤكد الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني«فيديو»

/632440/نشوى-الديب-لـ-تحيا-مصر-الاعتداء-على-فلسطين-يؤكد-الوجه-الحقيقي-للكيان-الصهيونيفيديو

قالت النائب نشوى الديب عضو مجلس النواب ان الدولة المصرية تولي القضية الفلسطينية إهتماما كبير منذ بدايتها، وليس هذه الفترة فقط، مؤكدة أن القضية الفلسطينية بالنسبة للمصريين قضية مركزية وامن قومي.

ولفتت النائبة نشوى الديب في تصريحات لـ دوت الخليج أن مصر من أوائل الدول التي إهتمت بأزمة الفلسطنيين الاخيرة، وواصلت جهوده لوقف إطلاق النار وهجوم العدو الصهيوني الغاشم على المواطنيين في الوقت الذي لم يستطع أي احد اخر أن يقدم شيء.

وتابعت عضو مجلس النواب النائبة نشوى الديب حديثها بشأن تراجع دور مصر في فترة سابقة بالمنطقة، بسبب ما مرت به من إضرابات، منوهة أن الرئيس السيسي استطاع ان يعيد الدور مرة أخرى وان تعود مصر لريادتها كما كانت عليه سابقا.

وأشادت النائبة نشوى الديب بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة بأيادي مصرية، ومساعدة أشقائنا في غزة وتقديم كل سبل الدعم لهم، لتجاوز محنتهم، بعد الخراب التي تسببت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي، من قصف البيوت وتهجير المواطنين والتعدي عليهم.

واردفت عضو مجلس النواي أن الأحداث الأخيرة كشفت الوجه الحقيقي للصهاينة وإعتدائهم على حقوق المواطنين الفلسطينيين، في الوقت الذي يدعوا أنهم يصونوا حقوق الإنسان ولا يتعدوا عليها، مشيرة إلى ان الإحتلال الإسرائيلي سيظل العدو الأول بالنسبة للأمة العربية وبالأخص المصريين.