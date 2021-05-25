رقم قياسي ينتظر بانون في مباراة السوبر الإفريقي.. تفاصيل

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ينتظر النجم المغربي بدر بانون لاعب النادي الأهلي إنجازا فريدا خلال مباراة السوبر الأفريقي، التي ستجمع فريقه الأهلي ، وناديه الاسبق نهضة بركان المغربي، على ستاد حمد الجاسم "ملعب السد" في العاصمة القطرية الدوحة، الجمعة المقبل في تمام السادسة.

وسبق للمغربي بانون لاعب النادي الأهلي أن لعب معارا لنهضة بركان قبل 6 أعوام قادما من الرجاء البيضاوي المغربي، ومعه استعاد مستواه، ليكون واحدا من بين أفضل مدافعي الدوري المغربي حينها، مما دفع الرجاء لاستعادته مره أخرى ويسعى بدر بانون للتتويج بلقب السوبر الأفريقي للمرة الثانية في مسيرته، وذلك بعدما فاز باللقب للمرة الأولى مع ناديه السابق الرجاء في 2019،وذلك بعد الفوز على الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا أنذاك بنتيجة 2:1 .

وسيكون بانون في حال تتويجه اللاعب الوحيد بين لاعبي الأهلي في الجيل الحالي المتوج بلقب للسوبر رفقة ناديين مختلفين.

أول تتويج لبدر بانون

وتوج بانون مع الرجاء بلقب السوبر القاري، على حساب الترجي التونسي، حيث هزم الأخير 2-1، في العاصمة القطرية الدوحة أيضا، وكان المدافع المغربي صاحب هدف الفوز للفريق البيضاوي.ريعا، ثم أصبح لاحقا أحد الأعمدة الأساسية لمنتخب المحليين المغربي.

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق نهضة بركان المغربي يوم الجمعة المقبل في العاصمة القطرية الدوحة ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام السادسة مساء على ملعب ستاد حمد الجاسم ملعب "السد" في العاصمة القطرية الدوحة

قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان المغربي

وشملت قائمة الأهلي استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان 27 لاعب وهي كالتالي:

محمد الشناوي و علي لطفي و حمزه علاء و ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.

جاهزية معلول وحمدي فتحي للمباراة

كما أعلن الدكتور أحمد أبو عبله رئيس القطاع الطبي بالنادي الهلي عن جاهزية كلا من علي معلول ظهير أيسر الفريق وسعد سمير المدافع لمباراة الجمعة المقبلة امام نهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي على ستاد حمد الجاسم في العاصمة القطرية الدوحة.