/632443/رسميا-إقامة-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-بحضور-الجماهير

وافق الإتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، على إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا بحضور 16،500 من المتفرجين، و تقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، وفريق تشيلسي بقيادة توخيل, وذلك يوم السبت الموافق 29 مايو 2021 ، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع المباراة على قنوات بي ان سبورتس المشفرة.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على إقامة نهائي دوري الابطال في العاصمة البرتغالية بورتو, بدلا من العاصمة التركية اسطنبول، وذلك بسبب اضافة بريطانيا لتركيا في القائمة الحمراء لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تركيا.

مباريات دوري أبطال أوروبا بحضور جماهيري

ويذكر أنه كان من المقرر إقامة نهائي دوري الأبطال للعام الماضي، بين الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان، والعملاق البافاري بايرن ميونخ ، والذي انتهى بفوز البافاري بهدف دون رد، في العاصمة التركية اسطنبول، ولكن حدث نفس الأمر حيث ارتفعت معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في تركيا، وقرر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم نقل المباراة إلى العاصمة البرتغالية بورتوا، لتصبح تركيا للمرة الثانية غير جاهزة لاستقبال نهائي دوري أبطال أوروبا على أرضها.

كيف صعد الفريقان إلى النهائي:

تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عن طريق الفوز على الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان بنتيجة 4/1 في المبارتين الذهاب والعودة، حيث فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، وفاز في مباراة العودة بهدفين دون رد. بينما تأهل فريق تشيلسي عن طريق الفوز على العملاق الأسباني ريال مدريد بنتيجة 3/1 في المبارتين، حيث تعادل تشيلسي في المبارة الأولى على ملعب ريال مدريد، وفاز 2/0 في مباراة العودة على ملعب تشيلسي.

والتشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي:

في حراسة المرمى: ايدرسون

في خط الدفاع: كانسيلو - دياز - ستونز - ووكر

في خط الوسط: جوندوجان - رودريجو - سيلفا

في خط الهجوم: فودين - دي بروين - محرز

والتشكيل المتوقع لفريق تشيلسي:

في حراسة المرمى ميندي

في خط الدفاع: أزبيليكويتا، سيلفا، روديجر

في خط الوسط: كانتي، جاميس، جورجينيو، بن تشيلويل

في خط الهجوم: ماونت، هافيرتز، فيرنر