/632445/محمد-لبيب أبناء-مركز-أخميم-محرومين-من-حقهم-فى-مياه-آدمية-نظيفة

قال النائب محمد محمود لبيب، عضو مجلس النواب، عن مركز أخميم بمحافظة سوهاج، إن المياة النظيفة حق من أبسط الحقوق، التى يجب أن يتمتع بها المواطن المصرى، إلا أن هذا الحق محروم منه أبناء قريتي ( الأحايوة شرق – والعيساوية شرق ) مركز أخميم – محافظة سوهاج.

الشكاوي المواطنين

جاء ذلك في طلب الإحاطة الذي وجهه النائب محمد محمود لبيب، لوزير البترول والثروة المعدنية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لقد وردتنا الكثير من الشكاوى المدعمة بالصور والفيديوهات، التى توضح عدم صلاحية مياة هذه المناطق للشرب وغير صالحة أيضا للإستخدام الآدمى.

مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

كما تقدم النائب محمد محمود لبيب، بعدة شكاوى لشركة مياة الشرب والصرف الصحي بسوهاج، لافتا إلى أن الردود كانت غير مرضية وغير ممنعة، حيث أفادت الشركة أن هذه المناطق يتم تغذيتها عن طريق المياه الجوفية، بالرغم أن هذه المناطق تقع بأكملها على نهر النيل، لافتا إلى أنه بعد أخذ عينات من هذه المياه أثبتت نتائجها أن البعض صالح والبعض غير صالح، وأن هناك زيادة بنسبة الحديد والمنجنيز والعفن، فضلا عن إفادة وزارة الصحة بأن هذا غير مضر بالصحة العامة، ولكنه قد يؤثر على الطعم والإستساغة،مضيفا”وكأننا نطالب أهالى هذه القري، بأنهم يشربوا مياه غير مستساغة الطعم أو اللون أو الرائحة”، وهذا غير مقبول بالمرة ومتعارض مع كون هذه القرى، ضمن مبادرة " حياة كريمة"، متسائلا أين الحياة الكريمة مع عدم وجود مياه نظيفة ؟؟.

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وطالب النائب محمد محمود لبيب،عضو مجلس النواب، بسرعة اتخاذ اللازم نحو حل هذه المشكلة،مؤكدا أن آخر رد ورد من الشركة كان في شهر 12 /2020، أفاد بأنه جارى عمل حل نهائى لهذه المشكلة عن طريق عمل محطات مياه وغيره وحتى الأن لم يتم عمل أى شئ .