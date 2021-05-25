مدرب نهضة بركان:أتمنى تكرار إنجاز الزمالك والرجاء ولا نخشي مواجهة الأهلي

/632448/مدرب-نهضة-بركانأتمنى-تكرار-إنجاز-الزمالك-والرجاء-ولا-نخشي-مواجهة-الأهلي

أكد بيدرو بن علي المدير الفني لنهضة بركان المغربي أن النادي الأهلي هو المرشح للتتويج بكأس السوبر الإفريقي، عندما يلتقى الفريقان في الدوحة يوم الجمعة المقبل.

وقال بيدرو في تصريحات خاصة لصحفية"الشرق القطرية": " مباراة السوبر الإفريقي ستكون قوية وصعبة للغاية امام أقوى فريق في القارة الإفريقية في الوقت الحالي ،مشيرا أن المواجهات النهائية تلعب على تفاصيل صغيرة ويفوز من يستغل ثغرات الفريق المنافس خلال المباراة ، كما لا ننسى أن هذا النهائي بين بطلي القارة في دوري الأبطال والكونفدرالية وهو ما يزيد من الصعوبة والندية".

بن علي يؤكد استعداد فريقه لمباراة الاهلي

وتابع " الفريق على أتم الاستعداد لمباراة الجمعة أمام النادي الأهلي في السوبر الإفريقي كما أننا نقوم بتحضيرات جيدة وعلى مستوى عال في المغرب قبل السفر لإكمال التدريبات والتجهيزات بقوة في الدوحة.

وأوضح "هي مباراة ذات خصوصية فريدة، لم يسبق لفريقي وأن عاش أجواءها في السابق، لأننا سنواجه النادي الأقوى في القارة السمراء في الوقت الحالي،وسنتواجد بصفتنا أبطال الكونفدرالية، ولا مجال للخوف من الأهلي رغم تجربته وتاريخه الحافل بالبطولات محليا وقاريا، سنلعب بكل بقوة وثقة من اجل الفوز، ولا يوجد مصطلح الخوف في قاموسنا".

الأهلي لديه الأفضلية

وتحدث عن أفضلية الأهلي "فوق الورق سأقول لك نعم الأهلي مرشح للفوز علينا، ويملك ما نسبته 65 % ونهضة بركان 35 %، ولكن فوق أرضية الملعب سيكون هناك كلام آخر ومختلف تماما ، وسنبذل أقصى جهدنا لتحقيق الفوز في المباراة وخطف لقب قاري جديد لنا.

الأهلي يمتلك نجوم كبار

ثم أضاف "لقد درسنا الأهلي جيداً وتابعت مبارياتهم الأخيرة في الدوري ومباراتي دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز الجنوب إفريقي ،والأهلي فريق يلعب كرة جماعية حديثة، ويعتمد على العديد من الأسماء المعروفة لدى عموم القارة السمراء، لعل أبرزهم الحارس محمد الشناوي والظهير الأيسر علي معلول، وكلهم لاعبون في المنتخب المصري الأول، لهذا علينا أن نكون في منتهى الحذر في مباراتنا أمامهم".

وواصل "أتمنى تكرار ما حققه الرجاء والزمالك بعدما في نسختي البطولة السابقتين حينما فازا في المباراة على حساب الترجي الذي كان وقتها بطلا لدوري الأبطال نسختين متتاليتين، ولكن الفوز باللقب لن يكون بالتمني فقط وإنما بالعمل وبذل مجهودات اكبر والتركيز خلال المباراة للصعود إلى منصة التتويج".

وأتم "ليس لدي أي تخوف من المباراة وأنا أركز فقط على تجهيز لاعبي نهضة بركان للقاء النهائي، لأن المباراة ستكون مزودة بتقنية الفيديو، وحتى في حال وجود أخطاء تحكيمية الأكيد أن التقنية ستساعد الحكام على اتخاذ القرار الصائب، كما أن الحكم الجزائري الذي تم تعيينه يعتبر من خيرة الحكام في أفريقيا".