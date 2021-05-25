ذكرى تأسيس صوت القارة السمراء الموحد.. مصر تحتفل بيوم إفريقيا

جدة - نرمين السيد - تحتفل مصر ودول القارة الإفريقية، اليوم الثلاثاء، بيوم إفريقيا، والذى يواكب ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية يوم 24 مايو عام 1963، إذ مثلت أولى منظمات العمل الإفريقى المُشترك، وتجسدت فيها معانى التضامن الإفريقى ووحدة الهدف والمصير بين دول وشعوب القارة.





ولعبت مصر دورًا محوريًا من خلال إسهاماتها المؤثرة والمتواصلة فى تطوير آليات العمل الإفريقى المشترك منذ بداياته وبشكل مستمر، وصولاً إلى يومنا هذا الذى باتت تعرف فيه المنظمة باسم الاتحاد الإفريقى، وأصبحت تمثل الصوت الموحد للشعوب والدول الإفريقية الذى يتصدى لمختلف القضايا والتحديات التى تواجهها القارة الإفريقية.

وأوضحت وزارة الخارجية، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الإفريقى وآلياته يشكلان البنيان الذى تلتف حوله دول وشعوب القارة الإفريقية من أجل تعزيز بنية السلم والأمن فى القارة الإفريقية، ودفع قضايا التنمية المستدامة ومكافحة الفقر والأمراض والأوبئة والإرهاب والتطرف، وهى أهداف تسعى الدول الإفريقية لبلوغها من خلال العمل على تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقى 2063.

وأضافت أن مصر وهى تحتفل مع دول القارة بهذه الذكرى المهمة، فإنها تؤكد مجددا تمسكها بالعمل الإفريقى المُشترك، وعدم ادخارها لأى جهد للوصول لأهداف القارة والحفاظ على مصالحها ودعم أجندة الاتحاد الإفريقى بما يعود بالنفع على دول وشعوب إفريقيا.

وأكدت أن مصر تُناشد المجتمع الدولى بأن يستمر فى دعمه للقارة فى مواجهة ما فرضته جائحة كورونا من تحديات جديدة تهدد الاستقرار ومسيرة التنمية، مثمنة الجهود الدؤوبة لدعم اقتصاديات الدول الإفريقية بما يساهم فى التغلب على التحديات المشتركة وإحلال السلام والرخاء ودفع جهود التنمية فى القارة الإفريقية، وبما يلبى تطلعات شعوب القارة وأبنائها، مستلهمين مبادئ الاتحاد الإفريقى لتحقيق المزيد من الاندماج والتكامل الإقليمى والقارى والبناء على ما تحقق من إنجازات على الصعيد القارى، ومنها دخول إتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى فى عام 2019.