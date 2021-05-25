عاجل.. إهداء الرئيس السيسى وسام الاستحقاق الخاص باللجنة الأولمبية الإفريقية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، مصطفى براف، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية "الأنوكا"، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مصطفى براف، أهدى الرئيس السيسى، وسام الاستحقاق الخاص باللجنة الأولمبية الإفريقية، والذى يُعد أحد أرفع الأوسمة الرياضية فى القارة الإفريقية، مشيدًا بدور مصر التاريخى كإحدى الدول الإفريقية المتفوقة فى مختلف الرياضات الجماعية والفردية، خصوصًا فى ظل كونها أكثر الدول فوزًا بدورة الألعاب الإفريقية على مدار التاريخ، وهو الأمر الذى يعد امتدادًا للموقع المصرى الريادى فى إفريقيا على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب تلك الرياضية.

كما أعرب رئيس اللجنة الأولمبية الإفريقية، عن تقديرهم لجميع التسهيلات والتجهيزات التى وفرتها مصر لاستضافة فعاليات الجمعية العمومية التاسعة عشر لها بالقاهرة، مؤكدًا ثقتهم فى نجاح مصر على جميع الأصعدة فى استضافة مختلف الفعاليات الرياضية عالميًا وقاريًا، خصوصًا فى ضوء الخبرة المصرية المتراكمة فى هذا الصدد، وكذلك ما تتمتع به مصر من بنية تحتية مجهزة على أعلى مستوى، وهو ما انعكس فى التنظيم الرائع الأخير لبطولة كأس العالم لكرة اليد فى مصر، والذى حظى بإشادة دولية واسعة.

من جانبه، رحب الرئيس السيسى، بوفد اللجنة الأولمبية فى مصر، مهنئًا مصطفى براف، على انتخابه رئيسًا لها، ومشيرًا إلى دورها الهام فى تعزيز الاهتمام بالرياضة على المستوى القارى، أخذًا فى الاعتبار تأثيرها الفعال فى التقريب بين شعوب العالم وغرس الروح الرياضية والإخاء بينهم فى إطار التنافس الرياضى، ومشيدًا بالتطور الملحوظ الذى تشهده الرياضة الإفريقية على الساحة العالمية، والذى تمثل فى الأداء المشرف خلال الفترة الأخيرة لمعظم الفرق واللاعبين الأفارقة فى البطولات الدولية لمختلف الألعاب الرياضية الجماعية والفردية.

كما أكد الرئيس، توفير الدولة لشتى سبل الدعم لعقد اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الإفريقية فى القاهرة، فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها القارة الإفريقية بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن مصر مستعدة دائماً لاستضافة جميع الأحداث والفعاليات الرياضية فى أى وقت وتوفير جميع الإمكانات والقدرات التنظيمية والإدارية واللوجستية لإنجاحها.

شهد الاجتماع استعراض الإنجازات التى حققتها الرياضة الإفريقية مؤخرًا، وخطط اللجان الأوليمبية الإفريقية خلال الفترة المقبلة فى هذا الخصوص للاستمرار فى التطوير والتقدم، فضلاً عن سبل التعاون بين مصر واللجنة الأولمبية الأفريقية للمساهمة فى تطوير إمكانات الشباب الإفريقى فى المجال الرياضى.